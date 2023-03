A Clara Chía le ofrecen millonaria cifra por “sacarle los trapitos al sol” a Shakira

Clara Chía habría sido contactada por medios españoles para poder hablar acerca del romance con Gerard Piqué. @shakira y @___clarachia/Instagram

Clara Chía ha pasado de ser una simple joven de 23 años que trabajó en la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué y su familia, a ser la novia del exfutbolista catalán, dejando atrás el anonimato y siendo uno de los nombres quizás más buscados en redes sociales e Internet. Adicionalmente, es quizás una de las mujeres que goza de poca aceptación entre los seguidores de Shakira, al ser el principal causante del rompimiento entre la colombiana y su expareja.

Te puede interesar: Clara Chía habría llorado en la calle por las canciones de Shakira

El nombre de la catalana continúa en el ojo del huracán por cuenta de los constantes ataques que ha recibido en las canciones que ha estrenado la barranquillera entre los que se encuentran Monotonía, Music Sessions #53 y TQG.

Una situación ha llamado la atención de los medios de comunicación en España y es el hecho de que en ningún momento la barranquillera se ha referido directamente sobre Chía Martí, pero retumba en los pasillos que en sus canciones si lanza fuertes dardos en contra de la relacionista pública; por lo que se dice que han contactado a la joven para que “exponga” o “saque los trapitos al sol” de cómo inició el romance con el exfutbolista y padre de Milan y Sasha.

Te puede interesar: Shakira y la sorprendente razón de la bruja en el balcón de su casa

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que esta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, señaló el portal X De Catalunya.

Photo © 2022 G3/The Grosby Group Gerard Piqué llega a un evento Kosmos en Barcelona acompañado de su novia, Clara Chía Martí. El futbolista y la joven llegaron en el vehículo del jugador español y mantuvieron un perfil bajo. Piqué luce casual con una camiseta blanca ancha y jeans del mismo estilo. El ex de Shakira aparece después de finalmente establecer un acuerdo con la madre de sus hijos por la custodia de éstos. Al parecer, Sasha y Milán (hijos de Shakira y Piqué) se trasladarán a Miami con su madre para fines de 2022. Y los rumores indican que el futbolista podría vivir con ellos un tiempo ya que actualmente no tiene compromisos deportivos en España.

Según expresó el informativo, todo parece indicar que la actual pareja de Gerard Piqué rechazó toda clase de ofertas para hablar sobre “la ex de Gerard”, como se ha conocido que se refiere despectivamente Clara Chía hacia Shakira. Y es que la catalana no tendrá problemas de dinero al lado del exfutbolista, por lo que por más alta que sea la suma de dinero no estaría interesada.

Te puede interesar: Carlos Vives dice ser asediado por paparazzis gracias a Shakira y Piqué

“Son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, quieren poder vivir la vida con normalidad”, señaló el informativo, por lo que son solo ellos quienes tienen la verdad absoluta de lo que verdaderamente pasó y que las informaciones que se han publicado al respecto serían inexactas.

Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, sorprendió con su cambio físico: dicen que quiere parecerse a Shakira

Clara Chía habría llorado en la calle por culpa de las canciones de Shakira

La canción con Bizarrap salpicó fuertemente a la nueva novia del exfutbolista, la joven Clara Chía que formó parte de Kosmos, empresa de la familia del catalán. En el pasado, se afirmó que la relacionista pública padeció una fuerte crisis de ansiedad que la obligó a ser internada en una clínica de reposo; sin embargo, esto fue desmentido por Piqué en una oportunidad.

El tema con la salud mental de Chía Martí volvió a ser noticia en los medios españoles, que afirmaron que la joven habría protagonizado una fuerte recaída y esta vez ocurrió en público mientras estaba en las calles de Barcelona y no soportó las bromas y comentarios relacionadas con los temas que compuso la barranquillera inspirada en su romance con Gerard Piqué.

Secuencia de fotos donde se ve a Piqué sosteniendo el bolso de Clara Chía mientras arregla el problema con su calzado. Las imágenes se prestaron para especular con el gesto de Piqué, a la vez que con el enfado de Clara Chía

“Clara baja la mirada y no se enfrenta a los energúmenos que se ríen de ella, prefiere no entrar en polémicas, pero la procesión debe ir por dentro. Lo pasa mal, imposible evitarlo, como tampoco puede controlar las lágrimas por tanto desconsuelo”, reseñó Informalia, pese a que se había dicho que a la joven no le afectaban para nada las canciones de la colombiana.

Además, el medio indicó que personas allegadas a la joven les habrían confirmado que cuando ella llegaba al lugar en el que se encontraba Piqué, llevaba lágrimas en sus ojos y en silencio, ocultando así el dolor que le habría causado la presión social que han ejercido los fanáticos de la colombiana con sus canciones.