Marbelle volvió a la carga contra Nicolás Petro con un meme del ICBF

Marbelle volvió a burlarse de Nicolás Petro en sus redes sociales (@marbelle.oficial/Instagram y archivo)

Mientras continúa desarrollándose la historia alrededor del escándalo de Nicolás Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico y por los cuales el presidente Gustavo Petro permitió que se le abriera una investigación por parte de las autoridades; las redes sociales y los líderes de opinión no han parado de reaccionar frente a cada novedad. Tampoco han parado los memes al respecto, y uno de los más notorios en las últimas horas fue difundido por Marbelle.

La cantante y actualmente mentora en el programa La Descarga de Caracol Televisión no se ha caracterizado por ser simpatizante de las corrientes políticas que apoyan al actual mandatario. De hecho, durante la época de elecciones aseguró que si Petro era elegido presidente ella abandonaría el país. Finalmente esto no sucedió, pero nada de eso la ha detenido para expresar no solo su postura contraria al gobierno actual, sino para burlarse de Petro o de su gabinete siempre que se le presenta la oportunidad.

En su cuenta de Instagram, la vallecaucana respondió a las declaraciones de Nicolás Petro en las que sostenía su inocencia y se mostraba como víctima de la investigación en curso. En sus historias publicó una en la que utiliza la plantilla con la que se realizan los anuncios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ella puso la cara de Nicolás Petro, haciendo alusión a que está en adopción tras las respuestas que dio el mandatario de la nación a Cambio en la entrevista publicada el 11 de marzo en la que manifestó que él no había criado a Nicolás.

En la parte donde usualmente aparecen las descripciones del menor, Marbelle lo utilizó para dejarle fuertes pullas tanto al presidente como al hijo del mandatario.

Publicación de Marbelle en redes sociales burlándose de Nicolás Petro (@marbelle.oficial/Instagram)

Para empezar, el meme usa en el encabezado el apodo de “Narcolás”. Luego, en la descripción dice “Padre: Hampón indultado. Madre: Exesposa de secuestrador y reclutador indultado”, y hasta pone “Regional Atlántico” en referencia a su cargo como diputado de este departamento, que se burla de Nicolás, acompañado de un apodo subido de tono: “responde al alias de Remolacho”.

Cabe recordar que en días anteriores Marbelle ya se había referido al tema. En su cuenta de Twitter señaló de forma sarcástica que Nicolás no estaba cometiendo un acto de corrupción, sino que “es el emprendimiento del niño”.

El trino generó bastantes interacciones tanto a favor como en contra. De un lado hubo quienes reforzaron el sarcasmo con otros trinos como “sí, solo quería un negocio próspero” o “es una familia muy emprendedora y les da para vivir sabroso”. Por otro lado, hubo quienes le recordaron su historia del pasado con quien fuera su esposo, Royne Chávez, procesado por enriquecimiento ilícito. “Similar a lo de su esposo. Sólo que usted prefirió mirar para otro lado, eso sí, gastando a sus anchas en viajes, lujos y cirugías”, “Su esposo era un funcionario público y era traqueto. Así que mejor no se acerque a la candela”, “La mujer de Royne Chávez, un narcotraficante condenado, el chiste se cuenta solo”, fueron algunas de las reacciones de los detractores de Marbelle.

Recientemente se supo por cuenta de la Negra Candela que Marbelle recibió un fuerte llamado de atención por parte de los realizadores de La Descarga, debido a que sus llegadas tarde al set de grabación estaban demorando el trabajo de todos los involucrados. Sin embargo, el asunto se resolvió sin mayores inconvenientes cuando la propia cantante comenzó a llegar a tiempo.