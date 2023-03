Corredor verde de la Séptima: petristas y uribistas se unieron para detener el proyecto de Claudia López

Movimiento de No al corredor verde de Claudia López sobre la Séptima

Por lo menos diez concejales, de los partidos de izquierda y del Centro Democrático, se dieron cita en la carrera 7 con calle 67, con el fin de protestar pacíficamente en contra del Corredor Verde que pretende dejar licitado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, antes que termine su periodo en el Palacio de Liévano.

Más allá de una promesa incumplica de Claudia López –de no meter TransMilenio por la Carrera Séptima– a los concejales les preocupa el impulso de la alcaldesa por desmotivar el uso del carro particular en la ciudad, pues el carril mixto desde las 100 hasta la Javeriana dejaría de existir, no solo quitando los vehículos particulares, también quedarían por fuera las ambulancias y las rutas escolares por fuera.

Una de las vías que recibiría el tráfico de la carrera séptima sería la carrera 11 que es una de las vías más congestionadas de la ciudad, por lo cual agudizaría la problemática de movilidad en este puntos de la ciudad, ya que son necesarias varios modificaciones (una obra) con fin de disminuir el separador para habilitar un carril más y redistribuir la ciclorruta; eso sí, todos los carriles seguirían hacia el sur de Bogotá.

Volviendo a la licitación del corredor, los concejales consideran que el proyecto fue impuesto a la ciudadanía y no se tuvieron en cuenta la opinión de otros expertos y de los mismos habitantes de la zona, por lo cual abrir licitación sería arbitrario, ilegal, e inconveniente.

Una de las cosas que preocupan más a los cabildantes sobre este proyecto es que no se han terminado ni aprobado los estudios de ingeniería de detalle de todo el Corredor Verde, por ello le piden a la alcaldesa Claudia López y al IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) que desista del proyecto hasta no alcanzar un consenso, sobre todo con el tráfico mixto.

Incluso, solo el tramo de la calle 26 y la 32 cuenta con todas las aprobaciones para abrir la licitación de solo ese tramo.

En una carta, este grupo de concejales de Bogotá señalan que el abrir la licitación en abril violaría el principio de planeación de la contratación estatal, los mandatos del artículo de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015.

Concejales en contra del corredor verde de la carrera séptima

Otro inconveniente del Corredor Verde de la Séptima es que el tramo de la calle 93ª a la 200 no tendría su estudio de ingeniería de detalle hasta antes de octubre, mes en el que comenzaría las votaciones regionales y Bogotá tendría ya a un alcalde electo.

Los concejales advierten que si se abre la licitación en abril el IDU estaría incurriendo en serias legalidades al contratar algo de los que no existen estudios de detalle, es decir, de algo que no se sabe ni cómo quedará a ciencia cierta.

“Por todo lo anterior, en ejercicio de nuestro derecho de petición, les solicitamos abstenerse de abrir la licitación para la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima hasta que se hayan terminado todos los estudios previos”, señalaron en una carta los cabildantes.

Algunos concejales no descartan tomar medidas legales en el caso que la alcaldesa Claudia López no atienda los reparos en contra del proyecto y de la propia licitación del Corredor Verde de la Carrera Séptima.

Mientras tanto, la alcaldesa Claudia López sigue en un trabajo en todos los medios de comunicación destacando los “beneficios” de esta construcción, sobre todo para quienes llegan a laborar o estudiar desde otras partes de la ciudad y demoran bastante tiempo en el tráfico.

Si bien es cierto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señala que este es el último proyecto a contratar para completar las obras del Metro elevado de Bogotá, pero el Corredor Verde de la Carrera Séptima no tiene ninguna conexión estructural con este.

El factor a destacar es que en este corredor solo pasarán buses de TransMilenio de que funcionan con electricidad y donde se priorizará el uso de la bicicleta y grandes andenes para los transeúntes de esta zona del nororiente de Bogotá.