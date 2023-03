Gustavo Bolívar compara a Aída Merlano con su serie ‘Sin tetas no hay paraíso’: “joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición”

Merlano, en octubre del año 2019, se fugó de la detención de las autoridades colombianas. En aquel momento se encontraba pagando una condena por los delitos concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante en calidad de autora y tenencia ilegal de armas

La llegada de Aida Merlano a Colombia, luego de ser deportada desde Venezuela, ha generado un ambiente de expectativa en el país. En el ambiente político se está a la espera de que, como lo ha prometido, entregue la información que conoce respecto a delitos que involucrarían a varios funcionarios. Por su parte, Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, tomó la coyuntura y comparó el caso de la excongresista con la historia de Catalina, personaje principal de su serie ‘Sin tetas no hay paraíso’.

A través de su cuenta de Twitter, el también guionista redactó: Qué rostro lindo tiene Aida Merlano. Su historia es la de Catalina en Sin tetas: la joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición: Buitres al acecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro”.

Este no es el primer trino de Bolívar sobre Merlano, de hecho, horas antes, destacó que el gobierno debe trabajar en garantizarle el derecho a la vida a la ahora detenida. “Si la Fiscalía es seria y la justicia funciona, las pruebas de Aida Merlano deberían poner fin al poder mafioso de los Char y los Gerlein en Barranquilla. Exigimos que la señora Merlano sea cuidada con medidas extremas, para que no la callen como ya intentaron matarla una vez”, escribió.

Es de recordar que Merlano llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá sobre la 1:00 de la tarde del viernes 10 de marzo. Allí la esperaban funcionarios de Migración Colombia y Defensoría del Pueblo. “Quiero darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente (...) Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar mi inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan en la Costa Caribe”, comentó Merlano ante la prensa nacional.

De acuerdo con lo que comentó, si Aida Merlano no fuera una mujer bella, probablemente, dice él, su destino hubiera sido otro

“Pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia que han sido víctimas de amenazas, atentados y de intentos de secuestro. Situaciones que han sido denunciadas y no han tenido eco en la Fiscalía general de la Nación (...). Temo ser víctima de un atentado y esta vez logren su cometido como cuando lo intentaron hacer el día que intentaron asesinarme en una finca luego de ser violada (...) Yo nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría riesgo en este país. Y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que en ese país Colombia escuchara mi verdad”, puntualizó.

Ella asegura que está dispuesta a exponer el supuesto entramado que existió en el año 2018 en el Atlántico, que se creó para garantizar su elección en el Congreso de la República para esa misma época.

Merlano, en octubre del año 2019, se fugó de la detención de las autoridades colombianas. En aquel momento se encontraba pagando una condena por los delitos concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante en calidad de autora y tenencia ilegal de armas. Merlano aprovechó su salida de la cárcel y una visita al odontólogo para saltar de la ventana del consultorio. Con ayuda de una cuerda, abandonó el centro médico odontológico y se subió a una motocicleta que la ayudó a fugarse.

La excongresista, que además estará recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, estaba detenida en Venezuela desde enero del año del 2020, luego de entrar a ese país de manera ilegal. En ese año, para el mes de mayo, fue sentenciada a 11 años y cuatro meses de cárcel por compra de votos. En noviembre del 2022, por el otro lado, la Corte la condenó a cinco años y seis meses por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.