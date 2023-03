Iván Mejía contra representante de Pekerman: “era una vergüenza el manejo interno y los negocitos de Pascual”

El periodista cuestionó el papel del entrenador argentino con su yerno. Imagen: Colprensa

Siguen las repercusiones por la posible la salida de José Néstor Pekerman de la selección de Venezuela, a la que llegó hace apenas un año. Los motivos que habrían llevado al argentino a dejar su cargo como entrenador de la Vinotinto son los incumplimientos por parte de las directivas de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Si bien no hay un comunicado oficial de la renuncia de Pekerman, la prensa argentina da como un hecho que el extécnico de la selección Colombia no continuará dirigiendo en el vecino país. Uno de los pedidos del argentino fue crear un torneo juvenil que hasta fecha no se ha realizado.

Así mismo, hay versiones que indican que la FVF le adeuda un dinero al cuerpo técnico de Pekeman, y tampoco se han cumplido con las refacciones a las instalaciones que hacen las veces de concentración del combinado venezolano, lo que ha generado malestar en el estratega gaucho.

Sin embargo, hay otra parte de la historia en la que se especula que los dirigentes de la Vinotinto están muy inconformes con la presencia de Pascual Lezcano, representante de José Pekerman que está siendo cuestionado por el manejo que le ha dado a los recursos tras una auditoria interna.

El periodista argentino Pablo Carroza dio más detalles vía Twitter de la supuesta renuncia del exIndependiente Medellín: “José Pekerman dejó de ser el DT de la selección de Venezuela. La federación le había exigido la salida de Pascual Lezcano, su representante, y el de todo su cuerpo técnico. Creen que había un negocio con los convocados. Incluso había puesto a su hermano Gaspar en la sub 20″.

El trino de Carroza fue citado por el periodista caleño Iván Mejía Álvarez, que aseguró a través de esta red social que mientras Pekerman estuvo al frente de la Tricolor se presentó el mismo patrón de comportamiento. “Ajá, lisce exílanos se la pillaron muy rápido. Acá hacían lo mismo, era una vergüenza el manejo interno y los negocitos de Pascual”.

El caleño se quejó de la situación de Pekerman en Venezuela. @PajaritoDeIvan

Por su parte, el director de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnetm se refirió durante la emisión del programa Blog Deportivo de Blu Radio, a la situación de José Néstor Pekerman y su equipo de trabajo en Venezuela.

“Lo que pasó fue lo siguiente. Le hicieron una auditoría a Pascual Lezcano y en una faltaban 20 mil dólares, en otra eran 15 mil y en una próxima eran 10 mil, entonces le pidieron que entregara el cargo como director de selecciones, mientras llevan a cabo una auditoría y pueden establecer si es un error contable o, en realidad, hay un faltante”.

Hernández Bonnet agregó lo siguiente: “Al ver esto, Pascual Lezcano convenció a José Pekerman y demás integrantes y les dijo que lo mejor era que se retiraran y se fueran. Según fuentes es que ya habían recibido un año adelantado de salario, así que incumplimiento de Venezuela no hubo. Los esfuerzos de ellos correspondieron y a la hora de pedir cuentas esas no estaban tan bien”

“Esto venía mal desde hace rato; algunos dirigentes ya le habían montado seguimiento para establecer tanta plata que pedían para todas esas concentraciones y no sabían qué pasaba con esa plata porque había faltantes. Cosas muy similares intentaron hacer en la Federación Colombiana de Fútbol”.

Ante la inminente salida de Don José del banquillo de Venezuela, en las redes sociales ronda varios nombres que podrían reemplazar al argentino como Richard Páez y Rafael Dudamel.