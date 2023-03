Entre los 10 mejores árbitros de la historia del fútbol hay un colombiano

Óscar Julián Ruiz en el top diez de los mejores árbitros de la historia. (Colprensa)

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó una importante estadística con relación a la justicia dentro del campo, precisamente el contexto arbitral. En este caso, hay importantes noticias para las ternas sudamericanas, destacando a Colombia, pues un reconocido juez central fue seleccionado entre los diez mejores de la historia del balón pie mundial.

De acuerdo con la IFFHS, el llanero Óscar Julián Ruiz es el noveno mejor árbitro de la historia, incluso, por delante de jueces con amplia trayectoria internacionales y mundiales de fútbol a su cargo. Según la mencionada entidad, se realizó un balance basándose en el ranking anual de este cargo, otorgando así, puntos a cada uno de los árbitros seleccionados.

“La IFFHS ha ideado un método equitativo para determinar la clasificación del MEJOR ÁRBITRO DEL MUNDO DE TODOS LOS TIEMPOS. Se ha tenido en cuenta el TOP 20 de cada ranking anual de la categoría en cuestión y se han asignado puntos a cada puesto. Entonces el primer clasificado recibió 20 puntos, el segundo 19 puntos, el tercero 18 puntos y 1 punto para el vigésimo lugar”, citó la IFFHS.

Fueron más de 30 árbitros los que participaron, no obstante, aquellos que no accedieron al escalafón más alto, podrán aspirar a la selección del mejor juez entre los años 1987 a 2022, los cuales serán determinados próximamente por la entidad.

“Si el ranking anual estuviera compuesto por menos de 20, no se otorgará ningún punto por las plazas no ocupadas. La suma de los puntos de los años individuales de la categoría proporciona una clasificación IFFHS ALL TIME WORLD’S BEST REFEREE de 1987 a 2022″, señaló la Federación Internacional.

Es importante tener en cuenta que, Óscar Julián Ruiz destaca como el único sudamericano en el top 10, incluso, por encima del argentino, Néstor Pitana; el uruguayo, Jorge Larrionda y el también gaucho, Juan Carlos Lustau. Ruiz estuvo presente en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, año previo a su retiro en 2011.

Sin lugar a dudas, los amantes del fútbol recuerdan al italiano, Pierluigi Collina, juez de gran carácter dentro de la cancha y que incluso, fue portada de varios videojuegos y al día de hoy funge como jefe arbitral de la FIFA, razón que instó a la IFFHS a designarlo como el mejor arbitro de la historia.

Listado completo

1. Pierluigi Collina (Italia) - 191 puntos

2. Markus Merk (Alemania) - 184 puntos

3. Félix Brych (Alemania) - 161 puntos

4. Kim Milton Nielsen (Dinamarca) - 159 puntos

5. Howard Webb (Inglaterra) - 156 puntos

6. Björn Kuipers (Países Bajos) - 152 puntos

7. Pedro Mikkerlsen (Dinamarca) - 142 puntos

8. Cuneyt Cakir (Turquía) - 140 puntos

9. Óscar Ruíz (Colombia) 132 puntos

10. Nicola Rizzoli (Italia) - 121 puntos

11. Sandor Puhl (Hungría) - 119 puntos

12. Jorge Larrionda (Uruguay) - 108 puntos

13. Urs Meier (Suiza) - 102 puntos

14. Anders Frisk (Suecia) - 100 puntos

15. Frank De Bleeckere (Bélgica) - 98 puntos

16. Pierluigi Pairetto (Italia) - 97 puntos

17. Massimo Busacca (Suiza) 96 puntos

17. Helmut Krug (Alemania) 96 puntos

17. Lubos Michel (Eslovaquia) - 96 puntos

20. Juan Carlos Lustau (Argentina) - 93 puntos

21. Roberto Rosetti (Italia) - 91 puntos

22. Néstor Pitana (Argentina) - 88 puntos

23. Graham Poll (Inglaterra) - 82 puntos

23. Joel Quiniou (Francia) - 82 puntos

25. Viktor Kassai (Hungría) - 81 puntos

25. Ravshan Irmatov (Uzbekistán) - 81 puntos

27. Martín Atkinson (Inglaterra) - 80 puntos

28. Hugh Dallas (Escocia) - 78 puntos

29. Damir Skomina (Eslovenia) - 76 puntos

29. Mario Van Der Enden (Países Bajos) - 76 puntos

29. Michel Vautrot (France) - 76 puntos