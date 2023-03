Karol G hizo historia: se convirtió en la primera cantante latina en llegar al número uno de Billboard con un álbum en español

Karol G logró histórico No. 1 en la lista Billboard 200 con ‘Mañana Será Bonito’. @billboard.com

Carolina Giraldo Navarro, más conocida en la industria musical como Karol G hace historia tras posicionarse en el No. 1 de la lista Billboard 200 para la fecha del 11 de marzo. Cabe destacar que la colombiana no solo se consolida como el primer No. 1 en este chart, sino para los álbumes predominantes en español de una artista femenina.

Es importante recordar que el puertorriqueño Bad Bunny había sido el único cantante líder en la lista de músicos que interpretan en español, posicionándose en esta lista gracias a éxitos como; Un Verano Sin Ti del 2022 y El Último Tour del Mundo del 2020.

El álbum Mañana solo tiene un fragmento en inglés de Sean Paul en la que el artista aparece como invitado, la canción ganó más de 94 mil unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos la semana que culminó el dos de marzo, según Luminate. Es preciso señalar que el monto inicial fue impulsado por la actividad de streaming.

Mañana Será Bonito de Karol G hace historia en los Billboard 200. @ChartsKarolG. Twitter

Cifras que consolidan a la cantante en la cúspide artística

De las más de las 94.000 unidades de álbumes equivalentes ganadas de Mañana Será Boniri, las unidades SEA comprenden lo que equivale a 118,73 millones de streams oficiales, respecto a las ventas de álbumes comprenden 10.000 y las unidades de TEA 1.000. Conviene poner énfasis en que las descargas digitales impulsaron las ventas del álbum, aunque un CD disponible en cantidades limitadas vendió 1.500 copias. Respecto al álbum digital se ofreció con dos versiones: de portada en la tienda web oficial de Karol G.

Mañana se consolida como el primer álbum latino de una mujer en alcanzar el No. 1 del Billboard 200 desde 1995, cuando el álbum postuló de Selena Quintanilla ‘‘Dreaming of You’', que era mayormente en español, encabezó la lista durante una semana.

Solo tres mujeres en lengua no inglesa han alcanzado el primer lugar de Billboard 200: Mañana Será Bonito, Dreaming of You y el disco homónimo en francés de The Singing Nun en 1963.

Además, Karol G ha hecho parte de las listas de Billboard desde el 2016 y desde ese momento ha tenido una fuerte presencia en las listas de la música latina, alcanzando 17 éxitos en el top 10 de Hot Latin Songs, incluidos cinco No. 1.

El álbum Mañana se consolida como el cuarto en el Billboard 200 de todos los géneros, pero el primero en llegar al top 10. Previo a su lanzamiento musical, Carolina Giraldo Navarro había ubicado cinco canciones en el top 40 del Billboard Hot 100 de todos los géneros, tres de estos en el 2022; Mami, Provenza y Gatúbela.

SOS de SZA bajó a la segunda posición después de estar 10 semanas no consecutivas en la cumbre de los Billboard 200, ganando casi 87 mil unidades equivalentes a álbumes.

Con Mañana Será Bonito de Karol G desplazando a SOS de SZA de la primera posición, es la primera vez que una mujer reemplaza a otra en la cima de la lista en más de un año, este suceso tiene registro por última vez cuando un trío de artistas femeninas que intercambiaron el primer puesto entre noviembre-diciembre del 2021.

Respecto al álbum la paisa ha celebrado infinidad de logros y el 25 de febrero comentó en su cuenta oficial de Instagram: ‘‘Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito 🥹 Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! 🌸✨ y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increible con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ De verdad que significa el mundo entero para mi ❤️‍🔥🌸 No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! 🦋🌸🌈🌷☀️🌥️🍄 GRACIAS!!!’’