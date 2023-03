“Mamerto e incompetente”: María Fernanda Cabal criticó al alcalde de Manizales por problemas en la adecuación de escenarios para los Juegos Nacionales

La Congresista María Fernanda Cabal visitó Manizales. Foto: Colprensa / Archivo Personal.

A su paso por Manizales, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó un fuerte ataque y duros cuestionamientos en contra del alcalde de esa ciudad, Carlos Mario Marín Correa, por los problemas que se han presentado en las obras de acondicionamiento a los escenarios deportivos necesarias para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales, que deberían iniciar en octubre próximo, en los que los departamentos del eje cafetero serán anfitriones.

Los atrasos en muchas de estas obras, a menos de ocho meses de la inauguración del evento, han puesto en duda el cumplimiento del cronograma. Por eso, Cabal acusó de incompetente al alcalde Marín, y de paso aprovechó para enviarle pullas a los alcaldes de Bogotá y Medellín.

“No pues, es que cuando uno tiene un alcalde mamerto, incompetente como el de ustedes, pues en el imaginario habla mentiras y dicen locuras, ¿no?”, empezó diciendo la polémica senadora. Luego, agregó “parecidos al Quintero de Medellín o a la alcaldesa Claudia de Bogotá, un día llora, al otro día se ríen”.

A renglón seguido, vaticinó que la ciudad no podrá organizar las justas deportivas y le dijo a los habitantes de la ciudad que “eligieron mal”.

Carlos Mario Marín, Alcalde de Manizales Foto: Colprensa/Diego Pineda

“Pues creo que no van a poder hacer los juegos, porque en ocho meses no van a poder organizar los centros deportivos porque el tiempo no alcanza, entonces ustedes mismos se darán cuenta que eligieron mal, que en vez de creer el discurso populista tienen que creer en quien tenga la experiencia y este señor no la tiene, no los veo bien con los juegos”.

También se refirió a la construcción del Aeropuerto del Café, enfatizando en que la construcción no se puede realizar, por lo que pidió transparencia hacia los ciudadanos y que de esta manera no se sigan “sepultando” más recursos.

“Me preocupa mucho porque es una ilusión del pueblo de ustedes, es una ilusión, pero me inquieta que los estudios de suelos terminen demostrando que no es apta la construcción, me inquieta porque entiendo que llevan $500 mil millones enterrados y si no va a ser posible la obra, es mejor ser transparentes y decirles a la gente es mejor no seguir enterrando este dinero que puede ser usado en otra cosa”.

Y luego pidió conocer conceptos técnicos acerca de este proyecto, que sería de vital importancia para el tráfico aéreo de la región y el país.

“Yo quisiera conocer más a fondo qué dicen ingenieros y expertos en este tipo de construcciones, en este tipo de terrenos, para ver si vale la pena o no, pero no seguir enterrando dineros que, en cambio, podrían ser para otra cosa o un aeropuerto en otro lugar”.

La visita de la senadora a Manizales se da un día después de que una concejala de esa ciudad pidiera detener la construcción de uno de los escenarios deportivos pensados para los Juegos Nacionales por presuntos hechos de corrupción. Se trata de Constanza Montoya, también del Centro Democrático, quien encontró con su equipo de trabajo presuntas irregularidades en los documentos aportados durante el proceso licitatorio en el que resultó beneficiada la empresa Biotecnología Colombia S.A.S.

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Manizales respondió que “la entidad que certifica la experiencia de todas las empresas contratistas siempre son las Cámaras de Comercio a través del Registro Único de Proponentes (RUP), documento que acredita las experiencias inscritas por toda sociedad, en este caso, la relacionada por Biotecnología de Colombia S.A.S. con Ecopetrol S.A. Lo anterior de conformidad con el decreto 1082 de 2015, que regula toda la planeación nacional”.