Yina Calderón. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Si hay alguien entre la farándula colombiana que gusta de cambiar de look frecuentemente, esa es Yina Calderón. La DJ de guaracha se pone extensiones, pelucas, se ha cortado drásticamente el cabello y cambiado de color. Sin embargo, durante el último tiempo ha gustado mucho de llevar su melena a dos tonos —principalmente rosado y azul—, inspirándose en la imagen del rapero 6ix9ine.

“Yo soy fiel seguidora... qué les puedo decir, bueno, me gusta 6ix9ine, por eso es que yo tengo el pelo de dos colores, inspirado en él. Me parece una chimba de man, me gusta su personalidad, su actitud, su vuelta. Me gustaría conocerlo, la verdad”, expresó al respecto a principios de febrero.

Ahora bien, nuevamente la también empresaria sintió la necesidad de cambiar de look y, en la mañana de este 1 de marzo, mostró desde sus Historias de Instagram su nueva cabellera, muy al estilo del personaje ‘Cruella de Vil’, puesto que ahora lleva su pelo mitad blanco, mitad negro.

Aquí lo compartido por Yina Calderón en sus Historias de Instagram:

Al estilo Cruella de Vil, Yina Calderón mostró su nuevo look

Poco antes la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ había anunciado un cambio de color, de hecho, se mostró sin extensiones y expresó con humor: “Les voy a mostrar la realidad de mi vida cuando yo me quito las extensiones ... de los creadores de los sayayines, Vegeta, transformación etapa tres, Goku ... tengo el pelo largo, pero a mí me crece hacia arriba y la queratina solamente se la echo a las extensiones ... me toca hacer color hoy, en fin, voy pa’ peluquería”.

Más adelante, continuó riendo porque su cabello estaba completamente hacia arriba.

“¿A quién más le pasa esto? (risas) yo me levanto todas las mañanas así cuanto tengo extensiones, electrocutada, miren: pa’ que se den cuenta que mi pelo me crece hacia arriba. Yo era chuta, crespa de niña, entonces los crespos me crecían y una vez estando en el colegio me hice una queratina y se me alisó”. Ya en otra InstaStorie destacó: “Hoy tengo cambio de color”.

Yina Calderón se mostró sin extensiones

Yina Calderón compartió foto de su infancia junto a sus hermanas

El 27 de febrero, la huilense quiso buscar entre sus recuerdos una vieja fotografía, una que data de su infancia junto a sus tres hermanas: Claudia, Leonela y Juliana Calderón. A su vez, redactó en la leyenda de la publicación:

“Siempre con el flow que no me faltará en la mochila, con esta hermosa foto de hace 18 años iniciamos nuestro día. Adicional, feliz porque las cuatro hermanas arrancamos para Europa esta semana”.

Probablemente serán muchas las aventuras que documenten Yina y Juliana Calderón, las más mediáticas de la familia, sobre su viaje por territorio europeo.

Yina Calderón compartió foto de su infancia junto a sus hermanas

Por otro lado, además de desempeñarse como DJ de guaracha, influenciadora y empresaria, la huilense también ha cantado ocasionalmente, como lo hizo en el cover en guaracha que realizó del vallenato ‘Cómo duele el frío’, que por cierto, le ha traído varias controversias.

Y es que la polémica también ha sido protagonista en su vida, pues ha tenido diferentes desencuentros públicos con varios creadores de contenido. Pese a las críticas y los escándalos, Calderón ha resaltado ser una persona de carácter fuerte que no le presta atención a los comentarios, incluso, en su perfil de Instagram se describe como: “Mi intención no es dar ejemplo”.

Aunque es una figura polémica, Calderón —por lo que se ha podido ver en sus redes sociales— es bien recibida por la gente que asiste a sus presentaciones musicales, ganándose un espacio entre la música electrónica, principalmente la guaracha, género en el que también destaca la DJ Marcela Reyes.