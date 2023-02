Yina Calderón le “echa leña al fuego” en la polémica con Ana del Castillo

Yina Calderón le envió un fuerte mensaje a la cantante vallenata Ana del Castillo. @vallenatizate / Instagram

La polémica que han generado los comentarios de Yina Calderón sobre Ana del Castillo tuvo un nuevo capítulo luego de que la cantante de guaracha asegurara que no quiere generar problemas, pero es mejor que no la amenacen.

Las declaraciones las hizo en la emisora Mix 92.9, donde aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a Ana del Castillo.

“Es mejor no amenazar porque tú no sabes con quién te estás metiendo, lo digo de una forma muy decente. Yo no estoy generando problema, pero si ella quiere problema, pues que venga a Bogotá o que diga en que parte de Barranquilla le llego y nos encontramos”.

Yina Calderón le envió un fuerte mensaje a la cantante vallenata Ana del Castillo. @oficialdjyinacalderon / Instagram

Las fuertes palabras de Yina se dieron luego de que Ana del Castillo publicara un video en el que aseguró que, aunque no había querido reaccionar a los comentarios de Yina, no iba a aguantar un solo desplante más por parte de la empresaria.

“No había querido decir nada, he sido educada, hasta me sorprendo, pero una más madre, no te la paso”, sentenció la cantante de vallenato.

Por ahora, Ana del Castillo no se ha pronunciado sobre las palabras de Calderón.

Por qué inició la pelea

A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante de reguetón Maluma recordó un hecho que vivió cuando fue invitado a la casa del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, en donde se encontraba como participante la joven Yina Calderón.

El video que circuló por redes sociales tenía el título “Cosas que mantienen humilde a Maluma”, por lo que al compartirlo en sus redes sociales, el reguetonero acompañó el video con el comentario, “uy, qué vuelta esto... La humildad prevalece, la magia crece”.

En esa oportunidad, y como parte del espectáculo, Maluma le dedicó una canción a Yina y antes de salir de la casa estudio, se besaron. La publicación dejó muchos comentarios sobre lo ocurrido en ese momento, entre los que se encontraba uno muy picante de Ana del Castillo.

“Se le quemó la jeta”, fue el comentario que compartió Ana del Castillo y el que sacó de sus casillas a Calderón, que no dudó en responder con la misma intención.

“Yo no la conozco, sé que está igual que yo y yo creo que ella es más borracha que yo, no sé quién es peor, no sé nada de ella, porque a mí de artistas vallenatos me gusta es realmente esta pelada Natalia Curvelo, una morena divina, entonces yo a Ana no la escucho mucho...si el comentario de ella fue grosero, pues vuelvo a lo mismo, ella es la que está comentando de mí”, comentó Yina sobre las palabras de Ana.

El problema estuvo en las palabras que usó Calderón al referirse a Castillo. Cuando se comparó con ella en lo alcohólica dijo que eran iguales de borrachas, pero aseguró que Ana consumía drogas y agregó que era la única diferencia.

“Y también le dije que ella no me podía criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha. Yo soy borracha, ella también, bueno yo no consumo drogas, ella sí. Esa es la única diferencia, pero yo no tengo nada en contra de ella”.

El compositor Wilfran Castillo, con quien Yina Calderón ha mantenido un encuentro para nada amistoso desde mediados de 2022, también se pronunció sobre las palabras de Calderón y le recordó que debe retractarse por los comentarios que hizo en el pasado.

“Ahora sí te metiste con la que no era. Ana tiene una fábrica de Caterpillar esperando por ti. Segunda advertencia: Javier Donado, mi abogado, y yo seguimos esperando su retractación pública. Si esto no pasa serán otros los escenarios”, comentó el cantautor.