Once Caldas agrava su crisis: eliminado de la Copa Colombia, de local y por un equipo de segunda división

Cúcuta Deportivo jugará en la segunda ronda del campeonato ante Deportes Quindío. (Dimayor)

Cúcuta Deportivo avanzó a la siguiente fase de la Copa BetPlay 2023, luego de dejar en el camino al Once Caldas, que aunque ganó en el estadio Palogrande en el juego de vuelta, la llave favoreció al equipo de la frontera con marcador de 3-2 en el global.

El cuadro motilón hizo su trabajo en el partido de ida, disputado el 16 de febrero en el estadio General Santander, al derrotar al equipo albo con un contundente 3-1, con lo que llegó a la vuelta con la tranquilidad del marcador, por lo que la derrota 1-0 en Manizales le dio el cupo.

El equipo de la frontera se sumó a las clasificaciones de Unión Magdalena, Jaguares, Envigado y Orsomarso, que también lograron su cupo a la segunda fase del campeonato que reúne a los equipos de la A y de la B por un cupo a la Copa Libertadores del próximo año. El primero en alcanzar la clasificación fue el cuadro de Orsomarso, tras dejar en el camino a un deslucido Atlético Huila, que todavía no logra despegar en el semestre y no gana ni en la A, a donde regresó este año, ni en la Copa BetPlay.

Unión Magdalena dejó en el camino a Boca Juniors de Cali, tras vencerlo en el global con un contundente 4-0; mientras que Jaguares venció al Valledupar 3-0 en la llave de 180 minutos. El juego entre Envigado y Atlético se definió desde los doce pasos, con un 4-2 a favor del naranja. |Ahora solo resta esperar los compromisos entre Alianza Petrolera vs. Real Santander, Boyacá Chicó vs. Real Cartagena y Barranquilla vs. Deportivo Cali, para definir los tres últimos cupos a la siguiente etapa.

Por ahora, las llaves de segunda vuelta están conformadas de la siguiente manera:

Llave A: Cúcuta Deportivo vs. Deportes Quindío

Llave B: Orsomarso SC vs. Patriotas FC

Llave C: Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Llave D: Jaguares FC vs. Llaneros FC

Llave E: Barranquilla FC/Deportivo Cali vs. Leones FC

Llave F: Envigado FC vs. Tigres FC

Llave G: Alianza Petrolera/Real Santander vs. Bogotá FC

Llave H: Boyacá Chicó/Real Cartagena vs. Cortuluá

Diego Corredor se refiere al supuesto <i>Cajón </i>de los jugadores del Once Caldas

El mal arranque del primer semestre del 2023, sumado a los malos resultados en el torneo finalización del 2022, hicieron que los dirigentes del Once Caldas se decantaran por la salida de Diego Corredor de la dirección técnica. El estratega habló en los micrófonos del VBar de Caracol Radio sobre el rumor de que los jugadores acordaron tener un rendimiento bajo para generar su despido:

“Ningún jugador va a decir ‘saquemos a un entrenador’, pero a veces las actitudes a la hora de por ejemplo, cuando el jugador no juega o se bloquean porque se toma una decisión que no es y los que no juegan no se entrenan bien, ahí hacemos que un entrenador se vaya. Ningún jugador lo piensa, pero tal vez actúan de una forma que no es y al final se bloquean porque los resultados no se dan”

Por último, el boyacense destacó la sana relación que mantenía con el grupo de trabajo y de hecho conserva buenas amistades tras su paso por el Once Caldas:

“Yo no creo que haya maldad y como ellos mismos lo dicen, el fútbol todo lo cobra, cuando uno obra mal, más adelante cobra. Con todos tuve una buena relación, admiraban mi trabajo, siempre fui de frente y dije que tomaba las decisiones con justicia. Hay que tirar todos para el mismo lado, pero yo no sentí cajón en ningún momento”