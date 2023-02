Así le fue a Greeicy intentando hablar en inglés en Nueva York

Greeicy se encuentra en Estados Unidos para iniciar su gira junto a Mike Bahía. Foto: Instagram @greeicy

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana Greeicy Rendón dejó en evidencia la dificultad que tiene para hablar en inglés. Recientemente la colombiana llegó a Nueva York junto a su pareja Mike Bahía para preparar la gira que tienen preparada en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero a la caleña parece costarle más expresarse en el idioma de ese país.

Greeicy apareció en sus historias de Instagram mostrando su emoción por llegar a Nueva York y estar a pocas horas de presentarse junto a Mike Bahía en el primer concierto de su Amantes Tour: Kai en ese país. Los más de 21 millones de seguidores de la cantante fueron testigos de un momento en el que, estando en un restaurante, la artista estaba ensayando lo que diría en el show de este jueves 23 de febrero.

La pareja se presentará en la noche del 23 de febrero en el Colden Auditorium, en Nueva York; y el inicio de su show coincide con el lanzamiento de su nueva canción llamada “Mi pecadito”. Es por esto que Greeicy quiso ensayar cómo presentaría ante las personas que asistirán al show su nueva canción, pero al intentar hacerlo en inglés no pudo expresarlo.

La colombiana quiso explicar su nueva canción en inglés, pero no logró hacerlo bien

“Canción, gira, todo. Estoy súper emocionada, súper feliz”, expresó la cantante caleña en sus publicaciones y acto seguido empezó a hablar en inglés. “I’m so happy for our new song. This song is perfect, is so beautiful and this song talk about ...”, entonces miró a sus acompañantes y se empezó a reír.

Greeicy empezó a pedir ayuda a quienes la acompañaban para poder terminar la oración, “¿cómo digo ‘un tema’? Esta canción habla sobre un tema, talk about ¿qué?”, aunque algunos le dieron ideas para poder expresar lo que ella quería otra persona le señaló que no se estresara por eso. “Ay, pero entonces ¿qué voy a decir?”, expresó frustrada la cantante y aunque volvió a intentarlo, no pudo terminar la frase.

Por otro lado, Greeicy también se mostró recorriendo la ciudad junto a Mike Bahía y sus amigos. La artista caleña señaló que le parecía que Nueva York tenía un estilo que le gustaba mucho y estaría feliz pasando una buena temporada en la ciudad, “no viviendo, pero sí unos meses. Aunque en otra época, como verano o primavera, porque este frío si no me gusta”.

Greeicy se quejó del frío que está haciendo en Nueva York durante su visita a la ciudad (captura pantalla @greeicy)

Aunque la también actriz señaló estar feliz por su viaje a Nueva York, estuvo constantemente quejándose del clima que está haciendo en la ciudad, pues se le vio bastante abrigada en todas sus publicaciones. En otro momento de la noche, Greeicy nuevamente intentó hablar en inglés para señalar que prefería estar en un lugar más cálido. “I hate cold weather, I prefer the sun, I prefer the summer, I prefer the beach”, señaló entre risas la colombiana.

En otra publicación siguió intentando dominar el idioma y expresó que “I feel so happy because New York have a good energy. The energy of this place is special, is different. I feel so happy, I feel so grateful with my people because this is possible for you”. Greeicy también mostró detalles de su paseo por el metro subterráneo de la ciudad y disfrutando de algunos postres.

Cabe señalar que el Amantes Tour: Kai por los Estados Unidos también tiene fechas programadas en ciudades como Orlando, Miami, Washington, Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles. Según ha confirmado la pareja en redes sociales, la gira por ese país terminará el próximo 5 de marzo con su presentación en The Novo, Los Ángeles. “Felicidad es estar con mi familia celebrando el nuevo lanzamiento junto a mi compañero de vida y además estar a punto de empezar nuestro tour en Estados Unidos y cantar nuestra nueva canción en los shows”, concluyó la cantante.