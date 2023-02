Rigoberto Urán regaña a su hijo porque no le gustan los frijoles: “Qué pena güevón, y usted paisa”

El corredor protagonizó un divertido momento con su hijo en el almuerzo. Captura de pantalla

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas colombianos más queridos por los fanáticos del ciclismo. Su enorme talento y su personalidad lo han llevado a ganarse el corazón de muchos y los ha acostumbrado a protagonizar momentos divertidos, ya sea en entrevistas o en sus redes sociales. En un video reciente, el corredor tuvo un gracioso momento con su hijo, todo porque al pequeño no le gustan los frijoles

El corredor del EF Education - EasyPost no ha competido de manera oficial en la temporada 2023 y su baja en los Nacionales de Ruta se dio debido a unas complicaciones de salud. Desde ese momento el corredor se ha encargado de recuperarse, entrenar y de pasar tiempo con su familia. El subcampeón del Giro de Italia y del Tour de Francia ya es conocido por sus ocurrencias y sus divertidos momentos que muchas veces son compartidos en redes sociales.

En un almuerzo familiar, el pedalista tomó la decisión de publicar un momento que vivió con su pequeño hijo. El corredor compartió algunos detalles de ese momento personal en el que estaban varios miembros de su familia almorzando frijoles, con aguacate, chicharrón, arroz y más, un plato muy típico de la región antioqueña. Rigo, que nació en Urrao, fue criado con este tipo de alimentos, sin embargo, no pudo salir de su asombro al ver el plato de su hijo.

El corredor reveló que al pequeño no le gustan los frijoles, por esta razón su plato solo tenía papa y arroz, algo que sorprendió al ciclista, que entre chiste y chiste, fue regañando a su hijo por esto e incluso aseguró que “salió con un defecto” ya que él es paisa y destacó que, “estamos en la olla con esos pelaos”.

“Entonces qué, muchachos? Vea pues. Cómo le parece que el hijo de uno, un montañero, día domingo, se come frijoles, chicharrón y de todo, pero vea este man. No entiendo por qué a este pelao no le gusta el frijol, salió con ese defecto. No le gusta y usted paisa. Estamos en la olla con esos pelaos. Qué pena, de verdad. Molestan mucho con la comida”, aseguró Rigoberto Urán en el video que publicó.

Aunque el regaño del corredor colombiano tenía un tono de broma, al parecer sí funcionó porque después el mismo Rigoberto Urán dio a conocer en sus redes sociales qué sucedió posteriormente. “Vean muchachos, que dicen que la cantaleta no sirve. El pelao amaneció comiendo sopa, carne, lechuga, arroz, papa y jugo de fresa. Ay, tan lindo el bebé”.

¿Qué se sabe del regreso de Rigo a las competencias?

El corredor colombiano no ha disputado una sola carrera en 2023 y su última competencia oficial fue el 8 de octubre de 2022 en el Giro de Lombardía. Aunque todo estaba listo para que hiciera parte del gran fondo en los Nacionales de Ruta 2023, un cuadro de gripa fuerte le impidió estar en la carrera que ganaría Esteban Chaves, su compañero de equipo.

En aquel momento el corredor afirmó que, “lastimosamente no estoy bien, sigo en tratamiento, entonces nada, nos perdemos estos campeonatos que organiza la Federación con toda la gente, la Alcaldía de Bucaramanga, desafortunadamente. Me da tristeza porque quería competir, estaba bien, compartir con todos los aficionados, pero no se puede. Les mando un abrazo, que se disfruten estos Campeonatos, nos vemos el próximo año”.

Ahora se desconoce cuándo podría volver Rigoberto Urán a competir de manera oficial y por ahora su equipo no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con el pedalista de Urrao, sus dos grandes objetivos de la temporada son el Giro de Italia que se llevará a cabo del 6 al 28 de mayo, y el Tour de Francia que se disputará del 1 al 23 de julio.