Ministro de Transporte ha sido asesor del dictador venezolano Nicolás Maduro, aseguró Piedad Córdoba

La polémica senadora dijo que el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, ha asesorado a Nicolás Maduro en temas electorales. Foto: archivo.

La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba aseguró que un miembro del gabinete de Gustavo Petro ha trabajado con nadie más que Nicolás Maduro. Se trata del actual ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que por estos días ha estado ocupado por distintas coyunturas, como el paro de taxistas en las principales ciudades del país y la apertura de rutas alternas a la vía Panamericana en Rosas, Cauca.

Esa revelación fue hecha en medio de una entrevista concedida a la Revista Semana, en la cual la polémica senadora habló del gobierno de Petro, su supuesta relación con Alex Saab y también del régimen de Venezuela, donde aseguró que existen elecciones que, según ella, son libres.

“Es más, lo invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral: el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes”, dijo la senadora. “Lo ha asesorado en toda la parte electoral. Él ha trabajado estrechamente con él”, agregó además.

También dio detalles de lo que ha sido el supuesto trabajo del ministro Reyes en el vecino país y que incluso se lo cruzó en compañía de Maduro. En ese instante defendió el sistema electoral venezolano y, de pasó, criticó al colombiano.

“Conozco a Guillermo [Reyes] hace mucho tiempo. Varias veces, en las elecciones, me encontré con Guillermo allá. Asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolo en ese tema. No creo que Guillermo se preste para que haya unas elecciones tramposas. Es más, no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se las roban [las elecciones] desde la Registraduría. Allá es imposible robarse las elecciones. Imposible”, dijo.

Piedad Córdoba dijo que no tiene visa para ir a Estados Unidos a visitar a su hermano

Otro tema del cual habló Piedad Córdoba con Semana fue acerca de la extradición de su hermano, Álvaro, sindicado de haber cometido delitos relacionados con narcotráfico por una corte de Nueva York, motivo por el que permanece detenido en Estados Unidos desde el 19 de enero pasado.

Policías colombianos de la Interpol escoltan a Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, antes de ser extraditado a Estados Unidos.

La senadora dijo que no puede ir allí a visitar a su hermano porque no tiene visa. Sin embargo, aseguró que él está bien y que está trabajando para demostrar su inocencia.

“No he podido hablar con él. Mi familia, sí. Lo que me dice su esposa, quien además está saliendo de un cáncer, es que él está bien, está optimista, de buen ánimo. Está en un sitio de reclusión al norte de Nueva York, en muy buenas condiciones”, le dijo Córdoba al medio mencionado.

¿Tiene planes de ir a Estados Unidos a visitar a su hermano? ¿Tiene visa?, le preguntó la persona de la revista, a lo que ella respondió: “No puedo ir. No tengo visa. Cuando me inhabilitó el procurador (Alejandro Ordóñez), en esos días tenía que renovar la visa. De verdad, no hice el trámite. Voy a intentarlo, obviamente, no solo para ir a ver a mi hermano sino para ver a mis nietos que viven allá”.

También le preguntaron si se sentía decepcionada por la decisión del presidente Petro de haber firmado la extradición de su hermano, y ella contestó:

“No puede ser una decisión que a uno le agrade. Nosotros, como familia, jamás hemos estado metidos en ese tipo de negocios. He sido una persona muy dura frente al narcotráfico. Fui amenazada por Pablo Escobar, en Medellín, porque hice una campaña en contra de él. Además, el narcotráfico tiene una deriva que es el paramilitarismo. Yo hice el primer debate en el Congreso contra el paramilitarismo, la Oficina de Envigado y me quedé sola. Todo el mundo se fue. Son como los avatares de la vida. Además, lo de mi hermano fue un entrampamiento que es la sistematicidad que ha cogido la DEA en el país. No se les olviden los casos de Jesús Santrich, del magistrado de la JEP, de la esposa de Iván Cepeda, a quien intentaron entramparla de la misma manera”.