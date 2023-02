Jota Pe Hernández arremetió contra Gustavo Petro por su reunión con Nicolás Maduro

El senador de la alianza Verde se pronunció en contra del encuentro entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro en la frontera colombo-venezolana. Foto: Jota Pe Hernández (Twitter) / Colprensa

El senador de la Alianza Verde ha sido una de las voces que más se ha levantado en contra del Gobierno de Gustavo Petro, inclusive ha sido uno de los grandes opositores a las reformas propuestas por el actual jefe de Estado, entre ellas, la reforma tributaria. En esta ocasión criticó al mandatario luego de su reunión en la frontera con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y lo hizo por medio de su cuenta de Twitter.

Jota Pe aprovechó para manifestar su molestia de forma irónica al mencionar que Maduro es una persona “valiosa”, pero no porque él lo considere así, más bien, hizo referencia a la recompensa que ofreció el Departamento de Estado de Estados Unidos por información valiosa sobre su paradero.

Maduro es acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo.

“Muy pocas veces he visto a Petro tan feliz y sonriente. Lo entiendo, no todos los días se tiene al lado a alguien tan valioso. El violador de derechos humanos Nicolás Maduro, acusado por narcoterrorismo, vale 15 millones de dólares para EE. UU. Yo entregaría a ese bandido”, escribió Jota Pe en esta red social.

Jota Pe Hernández se pronunció en contra de la reunión entre Petro y Nicolás Maduro

Esta reunión tenía como fin la firma de un acuerdo de integración económica y comercial entre los dos países. El encuentro se desarrolló en el puente Atanasio Giratdot y además se registró un dato importante: fue la primera vez que Nicolás Maduro hizo presencia en la frontera colombiana desde que asumió como presidente.

El último registro de su visita al paso fronterizo fue en 2010 cuando era el canciller de Venezuela, en ese momento se reunió con su homóloga colombiana, la canciller María Ángela Holguín.

Respecto al encuentro entre los dos mandatarios de izquierda, Gustavo Petro aseguró que a pesar de que su Gobierno ha trabajado para fortalecer las relaciones entre los dos países, tanto en la parte política como económica, los resultados aún no son los esperados.

“Abrimos la frontera para el cruce de mercancía de un lado y otro, la apertura no generó un proceso de enriquecimiento de la ciudad de Cúcuta, esa frontera se ha visto más como un punto de traspaso, no como una oportunidad productiva”, sostuvo Petro.

El líder del régimen venezolano aprovechó para recordar que los pasos fronterizos entres los dos países fueron habilitados desde el primero de enero y que esto debe servir para fortalecer las relaciones políticas y económicas entre las dos naciones.

El mandatario colombiano manifestó su optimismo por este encuentro, pero reiteró que esta apertura tiene que fortalecer todas las relaciones, no solo las comerciales, y que estas medidas deben servir para incentivar la comercialización de productos entre pequeños comerciantes y habitantes de la región.

“No se trata de que estos puentes solo se llenen de comercio, sino que se llenen de pueblo que pueda pasar y venir; y no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado a otro. Me refiero a los pequeños capitalitos de la gente que vive allá en esas casas”, dijo Gustavo Petro en medio de su discurso.

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, “como dice el presidente Gustavo Petro, se da un paso más de integración entre dos naciones hermanas que nunca ha debido ser suspendido: ha quedado firmado el acuerdo de alcance parcial 28 entre Colombia y Venezuela. ¡Somos el mismo pueblo!”, aseveró.