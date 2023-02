Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo se defendió de imputación de la Fiscalía: “Las obras fueron terminadas”

Carlos Caicedo afirma que obras por las que lo señala la Fiscalía están terminadas. Colprensa.

No le duró la alegría al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Aunque recientemente se mostró emocionado porque su partido, Fuerza Ciudadana, recibió la personería jurídica, este lunes la Fiscalía General de la Nación anunció que lo imputaría por varios delitos; el tema, incluso, causó que el mandatario calificara la situación como una “sistemática persecución” en su contra.

Todo empezó porque este lunes 13 de febrero, el ente acusador anunció que el también exalcalde de Santa Marta enfrentará cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, en el marco del denominado caso de Robo de Magdalena, que fue uno de los escándalos más sonados durante su administración.

Al respecto, Caicedo aseguró que la Fiscalía “induce a la confusión en su comunicado” y criticó que la institución lo vinculara con el Clan Cotes. Incluso, aseguró que las obras por las que lo sindican, avaluadas en más 1.600 millones, “fueron terminadas y están funcionando”, aseguró Caicedo, quien recordó otros pleitos judiciales que enfrentó en el pasado.

“Vincularme a esta investigación deja en evidencia que en mi contra existe una sistemática persecución que busca por todos los medios sacarme del espacio democrático a través de acciones de esta naturaleza. Ya hace unos años por impulso de los clanes mafiosos de la política del Magdalena la fiscalía me privó por 5 años de la libertad, hasta que fui absuelto por un tribunal superior”, se lee en el comunicado en el que, además, se confirma que pedirán casa por cárcel para Caicedo.

Cienaga Grande de Santa Marta, parte de la ciudad que Caicedo gobernó y ahora lo tiene metido en líos con la Fiscalía.

Sin embargo, de acuerdo con el ente imputador, que dirige el fiscal general Francisco Barbosa, durante el gobierno local de Caicedo se habría generado un presunto detrimento patrimonial en el que no solo el actual burgomaestre habría estado involucrado, sino también dos de los alcaldes a los que él sucedió: Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga. Esos vínculos, según cuestionó Caicedo, son “insólitos”.

“Es insólito que afirmen que el Clan Cotes desfalcó 76 mil millones de pesos pero no pidan medida de aseguramiento contra ellos y si lo pidan contra mí en un presunto sobrecosto inexistente por 1600 millones, con obras terminadas y en uso. La mezcla de mi nombre con el de la mafia política de los clanes que he combatido siempre no es accidental, busca mezclarnos con lo que siempre hemos repudiado y con el pueblo del Magdalena derrotado”, agregó el mandatario.

Resulta inaceptable que pretendan igualar la gestión de mi administración tanto en la Alcaldía como en la Gobernación con los desmanes administrativos y el saqueo sistemático perpetrado por parte del clan Cotes en contra del patrimonio de los magdalenenses https://t.co/HiAoC4r1rJ pic.twitter.com/4wykL2HLTM — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) February 14, 2023

Es más, criticó la parcialidad con la que la Fiscalía trató su caso y reconoció que las obras mencionadas “pertenecen al periodo en que fui alcalde de Santa Marta”. Allí, cuestionó a los Cotes y los responsabilizó de cometer un “saqueo sistemático” que, según escribió en su pronunciamiento, permitió uno de los robos más grandes de la capital del Magdalena.

“(...) el monumental robo Vía de la Prosperidad constituye la mayor infamia en contra de los recursos de los magdalenenses, siendo el kilómetro de esta obra el más caro de Colombia (15 mil millones de pesos), en el 2018, contrataron 53Km y solo ejecutaron 18KM por un valor de 435 mil millones. Una de sus tantas obras inconclusas y elefantes blancos en los que siguen impunes”, indicó el gobernador Caicedo en el texto que compartió en su cuenta de Twitter.

En otros apartes de su pronunciamiento, el mandatario anunció que acatará lo emitido pero se defenderá con todas las instancias judiciales hasta que se aclare la verdad. “Así nos infamen una y mil veces, no nos vencerán. Resistiremos y lucharemos hasta la victoria”, señaló el hoy director del partido Fuerza Ciudadana.