“Medellín es Rebelde”: habrá conciertos de RBD en Colombia, serían a comienzos de noviembre

(Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Después de que RBD anunciara su tour para el 2023 (Soy Rebelde Tour) en México, Brasil y Estados Unidos, sus fanáticos en el resto de América Latina quedaron decepcionados, especialmente los colombianos que soñaban con ver la agrupación mexicana en el país. Sin embargo, poco después comenzaron las especulaciones de que el grupo finalmente incluiría a Colombia en su gira.

Al parecer, serían dos conciertos los que se darían únicamente en Medellín y las fechas serían el 10 y el 11 de noviembre teniendo como escenario el estadio Atanasio Girardot. De acuerdo con medios de comunicación y periodistas como Juan Alcaraz, quien trabaja para El Colombiano; el anuncio de los shows de RBD se confirmaría este lunes 13 de febrero en horas de la noche.

“El anuncio del concierto de RBD en Medellín será hoy en Belisario en Provenza. La convocatoria es a las 6:00 p.m., la noticia la dan a las 8:00 p.m. y habrá pantalla gigante. Las fechas serían el 10 y 11 de noviembre en el Atanasio. Es un hecho que RBD viene a Colombia”.

Habrá concierto de RBD en Medellín, sería a comienzos de noviembre. Foto: Twitter @JuanAlcarazS_

RBD anunció que Medellín es Rebelde

Tal como lo expresó Alcaraz en su cuenta de Twitter, es un hecho que RBD hará sonar su música en Medellín; puesto que en la mañana de este lunes 13 de febrero desde la cuenta de Instagram del grupo mexicano se publicó una InstaStorie que dice: “Medellín es rebelde”.

Ya previamente Anahí, una de las integrantes del grupo, había aumentado la expectativa de los conciertos en Colombia al publicar el siguiente tuit: “Qué crees Karol G?”. Vale recordar que, la cantante urbana es una gran fanática de RBD y apenas se dio a conocer la agenda del ‘Soy Rebelde Tour’, había escrito en Twitter: “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”.

Y bueno, parece ser que su llamado público funcionó. De este modo, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez —cinco de los seis integrantes originales, puesto que Alfonso Herrera no participará de la gira— pisarán nuevamente territorio colombiano.

Habrá concierto de RBD en Medellín, sería a comienzos de noviembre. Foto: Instagram

Son varios los éxitos que RBD tiene en su repertorio, algunos de los temas que seguramente sus fans esperarán escuchar con gran emoción son: ‘Sálvame’ y ‘Rebelde’, prácticamente himnos de la agrupación. Pero no hay que olvidar otros importantes temas como ‘Solo quédate en silencio’, ‘Inalcanzable’, ‘Nuestro amor’, ‘Qué hay detrás’, ‘Este corazón’, ‘Tras de mí’, entre muchos otros.

La ausencia de Alfonso Herrera en el tour significó una gran decepción para los más fanáticos, sin embargo, no es la primera vez que el actor no está presente en un reencuentro. Además, ha sido el único de todos los integrantes que solo se ha enfocado en la actuación y ha demostrado no tener interés en una carrera musical.

Paralelamente, también ha manifestado todo el agradecimiento que siente hacia ‘Rebelde’ (seriado emitido entre 2004 y 2006) y RBD, además de desear gran éxito a sus excompañeros de grupo.

Rebelde, la serie que dio pie al nacimiento de RBD, está enfocada en los estudiantes del ‘Elite Way School’, un colegio para niños ricos al que también asisten varios becados.

Cada uno de los que allí estudian tiene una historia envolvente para el televidente, con la que cualquiera podría sentirse identificado: problemas en el colegio, con sus padres, la rebeldía de la adolescencia, los primeros amores y mucha música son los temas protagonistas. El drama y la comedia también se hacen presentes en esta serie que se convirtió en todo un fenómeno de su época, tanto que al día de hoy el reencuentro del grupo ha generado toda una revolción de emociones entre sus fanáticos.