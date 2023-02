En la Universidad Nacional de Bogotá destituyen a un profesor por denuncias de acoso sexual

Más jóvenes accedieron a la educación superior en 2021 en comparación con el 2020. Imagen de referencia.

Por acoso sexual a varios estudiantes, Porfirio Ruiz, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, fue destituido de su labor, adicional a esta medida, el docente no podrá laboral por 20 años en ese centro de educación superior.

La decisión sobre el futuro docente, quien también logró desempeñarse como decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional, fue tomada por un tribunal disciplinario del plantel educativo.

La primera denuncia llegó de la mano de un estudiante que señaló que el profesor lo acosó sexualmente casi por un año, entre 2018 al 2019; con los detalles del presunto de delito, la universidad finalmente tomó la decisión de suspenderlo, pero no fue el único testimonio en contra del profesor, quienes señalan que este se “aprovechó su condición de superioridad dada su calidad de docente”.

En la carta de la denuncia, el estudiante llegó a señalar las implicaciones psicológicas que tuvo luego de ser acosada aproximadamente año, incluso, señaló que trató de hacer como si nada hubiera pasado.

“Este hecho me ha afectado personalmente, pues me llevó a un proceso de negación, olvido obligado en el que no quise aceptar lo que ocurrió (…) mucha ansiedad, inseguridad, tristeza, silencio y miedo. Durante años tuve que aprender a olvidar estos hechos y a no tenerlos en cuenta, a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiera pasado y a callar por temor, vergüenza y miedo. Estuve aparentando mucho tiempo que esto no me afectó emocional y psicológicamente”, señaló el estudiante.

En diálogo con Noticias Caracol, Carlos Mantilla, quien es el abogado del estudiante, se logró comprobar las reiteradas invitaciones del docente al alumno e –incluso–que existió algún tipo de contacto fuera de la universidad.

Además, el abogado señaló que hay otro estudiante que tuvo una charla sexual no deseada por parte del docente; la víctima señala que incluso se besó con el profesor en su oficina luego de tomar varios tragos, pero “ya sentía miedo, ansiedad y mucho asco”.

En la misma oficina el docente tenía un colchón en el que invitó a la víctima a recostarse para estar más “relajados”

”Para mí estos eran chistes flojos de índole sexual, los cuales ya había recibido por parte del profesor desde el primer día en el que nos conocimos”, expresó.

También, El País de España reveló que incluso existe una tercera denuncia en contra del profesor que data del 2020, en la cual se señala que el docente agredió sexualmente a otro estudiante.

“El profesor me empieza a tocar el torso, se abre su pantalón y empieza a masturbarse. Me pide que lo bese. Me pide varias veces que acceda a besarlo. Después de su insistencia me veo en la obligación de hacerlo para poder librarme. Sentía miedo, ansiedad y mucho asco. Pude salir del edificio e irme de la universidad”, señaló el estudiante en su denuncia.

“Un día antes de iniciar una clase dijo que me veía ‘despampanante’ y que ‘lo había dejado flechado’, ya que ese día estaba usando traje y corbata. Eran usuales sus miradas morbosas”, señala uno de los testimonios que recogió ese medio de comunicación sobre Porfirio Ruiz, quien también fue decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, Colombia.

“No me gustaba ver clases con Porfirio, lo evité siempre. Era un tipo al que le gustaba hacerle la vida imposible a las personas más débiles. La decisión que ha tomado la universidad es correcta, debieron haberlo hecho antes para evitar haber llegado hasta acá”, dijo un exalumno al El País de España.