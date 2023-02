“Dime que no es verdad”: el último mensaje del colombiano con quien Valentina Trespalacios tenía una relación

Según Santiago Luna, cuando supo la noticia de la noticia de la muerte de la joven, no dudó en escribirle el que sería el último mensaje, “dime que no es verdad”. Archivo

Con el paso de los días se han revelado más detalles sobre la vida Valentina Trespalacios. Con el fin de esclarecer los detalles que llevaron a la muerte de la joven, las autoridades conocieron el testimonio de un inversionista en criptomonedas y cannabis, quien aseguró haber tenido una relación con la DJ.

El testimonio lo dio a conocer la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo. Según la información en poder del diario, Santiago Luna sería el hombre con quien Valentina mantuvo una relación, y fue el mismo que dio detalles sobre los días previos a la muerte de Trespalacios.

Según el relato de Luna, que fue tomado por las autoridades el 24 de enero de 2023. El 18 y 19 de enero, miércoles y jueves respectivamente, Valentina y Santiago pasaron la noche juntos en el apartamento del inversionista, ubicado en la calle 159. En esos días, Valentina acompañó a Luna a varias reuniones.

“Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos el día jueves en mi apartamento, ella me acompaña a mis reuniones y cenas”.

Ya para el viernes, con la idea de llevar sus cosas al apartamento donde estaba Poulos, Valentina le comentó a Luna que iría a recoger sus cosas para dejarlas en la casa de la mamá, a lo que Santiago se ofreció a acompañarla, pero Trespalacios se negó y afirmó que un amigo la recogería.

“El día viernes, que estábamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo se va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular”.

En el relato, también se conoció que Luna y Trespalacios sostuvieron una discusión a través de la plataforma Instagram por una foto que Valentina subió en una cena, por lo que Santiago le reclamó y le preguntó que quién la estaba acompañando.

“Por mensaje, hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas, hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella pública de una cena. Entonces yo le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos”.

Tras el reclamo, Trespalacios le recordó a Luna las salidas con amigas que hizo en Medellín, por lo que la conversación terminó cuando el inversionista dejó el mensaje de la joven en visto.

“Me echa en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas. Entonces yo le mando un emoji de una mano, y el último mensaje que me envía es: ‘Mmmm, así estamos?’. Entonces yo la dejé en visto”.

Los investigadores de la Fiscalía creen que, posiblemente, la foto de la discordia entre la pareja corresponde a la cena que mantuvieron Trespalacios y Poulos.

Ya en el apartamento, Valentina le dijo a Luna que el lunes 23 de enero le mostraría el apartamento, a lo que Santiago le preguntó con quién iba a vivir o si se iba a quedar sola.

“Yo le escribo: ‘Quiero ver ya, entonces al fin con quién vivirás’. Ahí me escribe ‘con mi gata, por eso quiero otro gato’. Ahí le dije que pensé que con más gente, y ella me contesta: “no bebé, aunque de pronto Silvana viene a vivir a Bogotá unos meses y se queda conmigo”.

Luna le contó a las autoridades que el sábado 21 de enero Valentina le envió un mensaje a las 7:42 de la mañana que decía “buenos días, bebé, que tengas un excelente día”. Según Santiago, como estaba bravo con Trespalacios no le respondió el mensaje, pero cuando supo la noticia de la muerte de la joven, no dudó en escribirle el que sería el último mensaje, “dime que no es verdad”.