Claudia López calificó de ‘grave’ anuncio de un posible apagón en Bogotá

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su preocupación respecto al informe en el que se detalla que la capital del país tiene un alto riesgo de apagón. La mandataria local calificó de ‘grave’ la información que fue entregada por la ex viceministra de Minas, Belizza Ruíz, en la que destaca que aquel hecho podría ser ocasionado por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales.

“Es de la mayor gravedad que la ex viceministra de Minas y Energía informe del alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre riesgos de desabastecimiento o apagón”, escribió en su cuenta de Twitter.

Es de destacar que el anuncio fue hecho por parte de Ruíz en una entrevista otorgada al diario El Tiempo.

“Aquí en Bogotá y Cundinamarca hay una probabilidad de apagón por dificultades en unos proyectos en transmisión y una subestación que no se ha podido finalizar. Y en el suroccidente del país hay problemas con otra línea de transmisión. Si eso no se resuelve pronto, existe una probabilidad de que haya un corte en el encendido eléctrico porque existe alta congestión en las redes y ya no aguantan”, comentó en su conversación con el medio citado.

La exviceministra manifestó que este tipo de hechos le duelen, pues, la culpa no es de la falta de recursos, sino de la ausencia de buena gestión. “Tenemos los recursos energéticos para generar, la disposición de las empresas para invertir y construir, pero la gestión del sector requiere dinamismo, celeridad y mucho más apoyo del Gobierno para que los procesos no sean tan burocráticos y puedan ejecutarse”, añadió.

Francisco ‘Pacho’ Santos, exembajador de Colombia en Washington, contestó a la mandataria local y aseguró que no era solo una problemática de la capital, sino que otras zonas del país se verían perjudicadas por la administración del actual gobierno. “La política energética de Gustavo Petro y su petardo de ministra va a destruir el sistema energético nacional. Como en Venezuela o en Suráfrica”, trinó.

Ruíz ha sido noticia en los últimos días tras su renuncia al cargo que tenía en el Ministerio de Minas. La exfuncionaria se ha dedicado a revelar algunas de las problemáticas que se viven dentro de ese organismo. Ruíz ha arremetido en contra de la jefa de esa cartera, Irene Vélez, al parecer por su poca preparación para en la posición que ocupa. Reveló chats, incluso, en donde demuestra que Vélez ha mentido a la opinión pública.

En medio de una entrevista con Blu Radio, denunció que desde el Ministerio se estarían haciendo movimientos para cambiar los estatutos de una electrificadora estatal y modificar así los requisitos necesarios para llegar a la Gerencia.

“Uno trata de corregir para no se comentan errores mayores. Aquí no hay ningún delito. A mí no me gustó y por eso pongo el dedo en ese tema. Se quieren cambiar los estatutos para que los requisitos del gerente sean más amplios”, indicó la exfuncionaria en su charla con la emisora.

Según Ruiz, lo que se busca es “modificar la carrera y los años de experiencia” para llegar a la Gerencia de la compañía. “Por ejemplo, alguien que estudió Educación Física y tuviera 15 años de experiencia podría postularse a la Gerencia. Eso no es admisible dentro de mis principios para una empresa electrificadora”, dijo.

Además, denunció que la ministra Vélez solicitó que una persona del Gobierno, pero no del Ministerio, y de quien no reveló su nombre, hiciera parte de las juntas directivas de dos empresas generadoras de energía.

“Ella solicita la participación de una persona que no es funcionario del Ministerio de Minas y Energía, pero sí del Gobierno, para que participe de dos juntas directivas de una misma actividad. Yo ya no pude con eso. (…) Me indigna que son dos empresas de generación, que compiten en un mercado eléctrico. Se toma una decisión y a mí no me consultan”, aseguró.