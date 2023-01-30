Colombia

La historia de Guillermo Rodríguez, el abogado denunciado por ocho mujeres por violencia intrafamiliar, cuyos procesos no avanzan

El penalista, que ha sido denunciado por violencia psicológica, física y sexual, aseguró tener influencias con las cuales intimida a sus víctimas

Stephanie Muñoz aseguró ser víctima
Stephanie Muñoz aseguró ser víctima de violencia por parte del abogado Guillermo Rodríguez. Crédito Noticias UNO

Otro caso de violencia intrafamiliar se conoció tras la denuncia de Stephanie Muñoz, una mujer dominicana que pide a las autoridades en Colombia ayuda para recuperar a su hija. Según la mujer, Guillermo Rodríguez, el padre de su hija, no le permite ver a la menor y continúa con las amenazas y los malos tratos.

Noticias UNO dio a conocer la historia de posible maltrato que ha vivido la dominicana por su expareja. Según Muñoz, en 2016 vino a Colombia y conoció al abogado Guillermo Rodríguez con quien estableció una relación amorosa, fruto de la cual, nació su hija.

Meses después de entablar la relación con el abogado, Muñoz se vio obligada a salir de Colombia por la violencia intrafamiliar que sufrió por parte de Rodríguez. Así lo dio a conocer la dominicana a través de una denuncia penal en la Fiscalía que ella misma interpuso contra su expareja.

Desde entonces, según el relato, mantiene una lucha contra Rodríguez por la custodia de la niña, a la cual, Stephanie Muñoz no ha podido ver, aun cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estipulado que mantenga contacto con la menor a través de visitas presenciales y por videollamada.

A pesar de las disposiciones legales para que Muñoz pueda ver a su hija, el abogado Rodríguez no permite estos encuentros, incumpliendo los compromisos establecidos por el ICBF, sino todo lo contrario, cada vez que habla con la dominicana, Rodríguez la insulta y continúa violentándola.

En un video que Stephanie Muñoz presentó como evidencia de los malos tratos, en el momento que ella le comenta que le va a enviar unos regalos y una ropa a la menor, el abogado le responde: “me importa un culo, la quemo. No mande ni mierda porque lo que llegue lo quemo, ¿me entiende?, puta maldita”.

Según Muñoz, tras las denuncias y las acciones legales que ha tomado en contra del Rodríguez, siente que no tiene protección judicial en Colombia por ser mujer y extranjera. Sobre el proceso legal, la dominicana comentó que: “mientras está el proceso, yo ya tengo un año sin visita de mi niña, ¿quién me va a reponer ese tiempo?”.

Cuando se conoció la situación que vivía Muñoz, otras mujeres también aseguraron haber sido violentadas por el mismo abogado, según una de ellas, “algunas víctimas tuvieron agresiones fuertes, o sea les destruyó su cara, les partió la nariz. Con sus familias, amenazó a las familias, amenazó de muerte también a las personas que rodeaban a las víctimas”.

En uno de los videos en los que se argumenta la denuncia de Stephanie Muñoz, Guillermo Rodríguez la enfrenta y le dice: “a ver hijueputa, ¿no que muy berraca?, póngame aquí a ver quién se enfrenta conmigo hijueputa”.

A pesar de las ocho víctimas que se conocen, solo dos han concretado una denuncia penal contra el abogado. Pero la justicia parece no llegar para estas mujeres, pues uno de los casos, denunciado desde 2021, no ha tenido la primera audiencia, todo porque se ha cambiado tres veces al fiscal del caso.

Según lo dio a conocer Noticias UNO, las demás mujeres no han denunciado a Rodríguez porque sienten miedo por las supuestas influencias que tiene el abogado. Según una de las víctimas, “él siempre utiliza una arma que es abogado de Uribe”.

Las mujeres afectadas por Guillermo Rodríguez describen al abogado como “un depredador sexual, es un hombre violento, un hombre agresivo, es un hombre que tiene acceso a las armas”.

Los procesos contra Guillermo Rodríguez

Las denuncias sobre acoso y abuso sexual que se conocieron en contra del abogado Guillermo Rodríguez fueron publicadas, por primera vez, por el youtuber Beto Coral. En ese momento, una vez se conocieron los hechos, se hicieron públicas otras cuatro denuncias de mujeres que aseguraron haber sufrido agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de Rodríguez.

Luego de que Noticias UNO emitiera el 29 de agosto de 2021 un reportaje sobre el abogado y los abusos que sufrió Stephanie Muñoz, el medio de comunicación Cuestión Pública Feminista en alianza con Volcánicas, llevaron a cabo una investigación en el que compilaron testimonios de, por lo menos, cinco mujeres que aseguraron ser víctimas directas del abogado.

Cuestión Pública describe a Guillermo Rodríguez como abogado penalista que ha trabajado como columnista para los medios KienyKe y Publimetro. También, ha representado a la excongresista Aida Merlano, al exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la actriz Alejandra Azcárate.

Según su perfil en el portal web LinkedIn, es director ejecutivo de Guillermo Rodríguez Abogados y representante legal y único accionista de Gobierno Seguridad y Desarrollo SAS.

En el reportaje, se estableció que en la plataforma web de la Rama Judicial, Rodríguez figura con 13 procesos judiciales radicados entre junio de 2013 y julio de 2021. En uno de los procesos, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial sancionó por dos meses al abogado por una presunta falta a sus deberes profesionales.

Según la investigación, entre las formas de violencia con las que, presuntamente, Guillermo Rodríguez agredió a las mujeres, se encuentran, por lo menos, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia judicial, amenaza de muerte, uso de poder económico, uso de poder social, uso de poder judicial, celos incontrolables, entre otros tipos de violencia.

Fallo penal absolutorio en primera instancia

El juzgado 124 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante providencia (sentencia de primera instancia) de fecha 26 de junio de 2025, resolvió absolver al señor Guillermo Andrés Rodríguez Martínez respecto a la acusación o denuncia formulada en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo, por encontrar que la Fiscalía no aportó prueba directa para demostrar la materialidad del delito ni la responsabilidad del acusado, siendo procedente dar aplicación al principio y garantía constitucional de la presunción de inocencia.

