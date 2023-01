Abren convocatoria para formar líderes ambientales juveniles en Colombia

JPCC tiene como objetivo brindar a jóvenes de áreas rurales, habilidades y herramientas personales y profesionales que les permitan integrarse al mercado laboral, diversificar sus medios de vida, y ser líderes ambientales en sus territorios. JPCC.

Los jóvenes colombianos entre 18 y 23 años de edad de las áreas rurales de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, que tengan una alta vocación por el cuidado de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad, el voluntariado y el liderazgo podrán inscribirse, hasta el 28 de febrero, en la convocatoria para la Segunda Cohorte de líderes ambientales de Jóvenes para la Conservación Colombia (JPCC), programa del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Para postularse a la convocatoria, la JPCC habilitó su página web. Las personas que resulten beneficiadas tendrán la oportunidad de formarse, con especialistas y organizaciones de Colombia y Estados Unidos, en conservación de la biodiversidad, gestión de los recursos naturales, liderazgo, voluntariado, servicio comunitario, vida sana, igualdad y equidad de género, entre otros.

Jóvenes para la Conservación Colombia iniciará sus actividades en el mes de abril y ofrecerá becas completas —que contemplan educación, hospedaje, alimentación y uniformes— a jóvenes con título de bachiller académico y/o tecnólogo, que no se encuentren cursando actualmente ningún estudio de educación superior y que tengan disponibilidad de tiempo completo durante los 8 meses de JPCC (6 meses de entrenamiento residencial y 2 meses de prácticas profesionales).

Las personas interesadas en participar de la convocatoria deberán estar dispuestos a vivir en la comunidad JPCC, realizar caminatas y actividad física frecuentemente, y estar vacunados contra el covid-19. Al finalizar el JPCC, los/as participantes recibirán una Certificación de Asistencia expedida por el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Algunos testimonios de exparticipantes

“JPCC fue un proceso muy bonito e importante en mi vida, estuvo lleno de aprendizajes y retos diariamente. Aquí aprendí a conocerme, a conocer habilidades que no pensé que tenía, a entender al otro, a controlar mis emociones, y sobre todo, aprendí lo bonito y lo importante que es saber vivir en comunidad. Gracias a JPCC hoy soy una persona segura de mí misma, con grandes deseos de superación y con el objetivo crear proyectos ambientales que impacten mi comunidad”, dijo Ángela Giraldo, estudiante JPCC 2022.

Por su parte, Juan Esteban Gañán también ponderó que su paso por JPCC “fue bastante enriquecedor para mi vida, allí pude fortalecer y aprender conocimientos ambientales que me han ayudado y me ayudarán a seguir mi camino por el eje ambiental. También he podido replicar estos conocimientos y espero seguirlo haciendo, puesto que ahora soy un líder ambiental y mi propósito siempre va a ser proteger nuestro planeta. Espero que las próximas generaciones de JPCC puedan disfrutar de ese bonito proceso, contribuyendo a la naturaleza y a sus comunidades”.

A su vez, María Alejandra Amaya señaló que “JPCC fue una experiencia realmente gratificante en donde interactué todos los días con la naturaleza. Además, me sentí parte de un grupo que se preocupa y trabaja por el cambio climático”.

Acerca de JPCC

JPCC está inspirado en programas de entrenamiento para jóvenes en recursos naturales; como el Cuerpo de Conservación Civil y el Job Corps de los Estados Unidos, y los Programas Jóvenes para la Conservación Líbano, Bangladés y Honduras. JPCC tiene como objetivo brindar a jóvenes de áreas rurales, habilidades y herramientas personales y profesionales que les permitan integrarse al mercado laboral, diversificar sus medios de vida y ser líderes ambientales en sus territorios.

En su Primera Cohorte en el 2022, JPCC brindó formación y graduó a 25 jóvenes de los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda; benefició a 1427 personas a través de actividades de servicio comunitario; sensibilizó a 442 personas y 6 instituciones educativas sobre el cuidado del medio ambiente; y creó 32 alianzas con organizaciones locales.