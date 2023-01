NCT 127 en Colombia: así fue el primer concierto del grupo K-pop en Bogotá

NCT 127 es el primer grupo de K-pop en presentarse en Colombia con un show de primer nivel (Cortesía / Ocesa)

Yuta, Mark, Haechan, Jaehyun, Jungwoo, Taeil, Winwin, Doyoung y Johnny; integrantes del grupo surcoreano de K-pop NCT127 llegaron al país en la tarde del 24 de enero, un día antes de su presentación ante 14.000 espectadores en el Movistar Arena de Bogotá.

Aprovecharon para conocer Monserrate, el Museo del Oro, probar los dulces, el café, los platos y hasta los licores más representativos de Colombia, mientras aparecían en videos y fotografías publicadas por sus fanáticas en redes sociales.

En la madrugada del 25 de enero ya se reportaba a un grupo de personas, principalmente de adolescentes, iniciando la fila de ingreso para poder ver a los artistas en su show que hace parte de la gira denominada Neo City: The Link.

Las puertas del recinto de eventos se abrieron a las 5:00 p. m. y en ese momento el Movistar Arena empezó a destacar con un color verde neón no solo en sus pantallas, sino con los atuendos de las nctzens -como se llama el fandom de esta agrupación-.

Canciones como Love Song, Cherry Bomb, Favorite, The Rainy Night, entre otras de las que interpretaron los jóvenes artistas cuyas edades oscilan entre los 22 y 28 años emocionaron a un público que hacía temblar el Movistar Arena con la fuerza de sus pulmones cada vez que alguno de los chicos sorprendía con un paso de baile o, por qué no, quitándose la camiseta.

Los artistas surcoreanos destacaron la energía de las fanáticas colombianas y prometieron regresar pronto con un nuevo show (Cortesía / Ocesa)

“Llevamos un tiempo en Sudamérica y ustedes definitivamente son los mejores. ¿Podemos vernos nuevamente, por favor?”, expresó Mark ante el público con ayuda de la traductora cuando el grupo se tomó el espacio de hablar con los asistentes.

Los artistas sobre el escenario tuvieron tres cambios de ropa. En la primera parte del concierto todos se mostraron uniformados con atuendos completamente blancos y al que luego le agregaron una chaqueta negra brillante. Después cada uno sorprendió con un atuendo mucho más producido y con el que todos sorprendieron con momentos a solas en el escenario descrestando con sus pasos de baile.

A lo largo del show, que duró más de dos horas, los artistas surcoreanos se tomaron algunos momentos para hablar con su fanaticada. Con ayuda de una traductora los integrantes hablaron en su idioma natal y destacaron que el público colombiano tenía la energía más fuerte que habían sentido hasta ahora en su paso por este lado del mundo.

No solo resaltaron la fuerza de las nctzens colombianas para gritar, sino el fan project que las fanáticas habían organizado con las luces de sus celulares. El momento consistía en formar la bandera de Colombia con las luces de sus pantallas de la siguiente manera: Tercer piso con luces amarillas, segundo piso con luces azules y Platea con las luces rojas.

Jaehyun fue quien destacó este acto en su pronunciamiento, expresando que “este concierto en Colombia es muy especial para nosotros. Nos emociona lo que prepararon con las luces porque sabemos que son los colores de su bandera”, señaló el artista que se llevó los gritos de “papasito, papasito” junto a todos los demás integrantes en sus intervenciones.

Al finalizar su presentación, los artistas se tomaron esta foto con los asistentes y recibieron los regalos que les habían llevado (Cortesía / Ocesa)

Desde el anuncio del concierto de NCT 127 en Colombia se había preparado a los asistentes sobre la puesta en escena de primer nivel a la que los artistas tienen acostumbrados a sus fanáticos en todas sus presentaciones. Efectivamente, los surcoreanos demostraron en el Movistar Arena de Bogotá por qué son considerados como una de las agrupaciones del K-pop que marca tendencia por sus presentaciones.

Sobre el escenario no solo destacaban las coreografías perfectamente coordinadas entre los artistas, sino que cuando no estaban todos en un mismo lugar, cada uno tenía un sitio específico para deleitar a una parte del público. Además de eso sobre el escenario se vieron sofás, sillas, sombrillas y hasta una cabina cerrada con la que los famosos artistas no solo sorprendían con su voz y pasos de baile, sino con la teatralidad de su presentación.

Algunos de los momentos que más emocionaban a las nctzens era cuando todos los integrantes pasaban hacia la otra parte del escenario, ubicada en todo el centro de la localidad de Platea y bailaban o se ubicaban cada uno en una esquina para mirar a todas las partes del Movistar Arena donde sí o sí había una luz verde neón moviéndose.

Al final del concierto, los integrantes de NCT 127 aparecieron sobre el escenario con atuendos mucho más casuales y jugaron con sombreros vueltiaos, algunas figuras de cartón de ellos en las que tenían puesta la camiseta de la Selección Colombia y recibieron regalos como peluches, flores, camisetas en las que se leía “qué chimba Colombia, parce”, entre otras cosas.

Finalizaron con una foto sobre el escenario que después publicaron en sus redes sociales oficiales con un agradecimiento a sus fanáticas colombianas por la energía y la promesa de un regreso cercano al país. “Colombia!! Qué gran show prepararon para nosotros, muchas gracias por el apoyo! Asegúrense de tomar mucha agua porque sus gritos fueron locos esta noche! Una vez más, definitivamente no olvidaremos el amor que nos mostraron ... ¡de verdad! No podemos esperar a volver aquí”, escribieron en sus cuentas.