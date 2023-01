La Liendra metió la pata con chiste y piden cancelarlo: “lo que es no haber pisado un colegio”

La Liendra trató de hacer chiste negro y sus seguidores lo señalan de haber hecho comentario antisemita, por el contenido del mismo. @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, volvió a meter la pata en redes sociales y es que no es la primera vez que el cafetero resulta involucrado en una problemática por cuenta de su comportamiento, además, de los comentarios que hace respecto a ciertos temas. Cabe recordar que a mediados de 2021 el creador de contenido afirmó que el estudio no era necesario para salir adelante en la vida.

“Lo del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día en que me gradúe es porque se lo quiero mostrar a mi madre, no porque lo necesite en mi vida. El estudio es necesario, pero no la única forma de salir adelante. Así que, si vos tenés un cartón, eso no te hace mejor persona que alguien”, agregó el quindiano en aquella ocasión.

Con base en estos argumentos, las redes sociales recopilaron unas imágenes en las que el influenciador ejecutó un chiste, que para algunos resultó ser de mal gusto, cuando hizo referencia a un hecho histórico de la Alemania nazi. Algo que para los internautas, se aprende cuando se pasa por una institución educativa y recordándole a La Liendra que por eso es importante estudiar.

La Liendra, influencer colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

“Rondas de chistes negros, ¿Por qué se suicidó Hitler? Porque le llegó la factura del gas ja ja ja, pues como él quemaba a la gente y ah, bueno, en fin, ya entendieron”, fue el comentario que lanzó el pereirano y por el que en redes sociales piden que cancelen al creador de contenido y sus redes sociales, al considerarse un acto antisemita.

Los comentarios no tardaron en aparecer y ellos, le recuerdan al quindiano la importancia de pasar por el colegio y conocer un poco de la historia universal, ya que esto hace referencia al Holocausto, por lo que no se considera gracioso. Algunos de los comentarios que destacan son: “el lío no es el chiste, lo malo es que eso pasa cuando dicen que estudiar no vale la pena. En pocas palabras: lo que es no pasar por el colegio”; “quien en su sano juicio ve este personaje? Cancélenlo y listo”; “no podemos esperar más de este personaje mediocre”; “la ignorancia en definitiva es atrevida”, entre otros.

A continuación, el video por el que piden en redes sociales que cancelen a La Liendra por comentarios antisemitas:

El quindiano bromeó con hecho de la historia que marcó a millones de personas

Por qué no se deben hacer estas bromas sobre el Holocausto

El Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática de más de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho que fue auspiciado por el estado de la Alemania nazi y sus colaboradores en contra de los judíos europeos, entre 193 y 1945. El término proviene del griego antiguo y significa: olos, que significa “todo” y kaustos o kautos, que significa “quemado”. Sin embargo, no solamente fueron los judíos los perseguidos, también millones de personas pertenecientes a comunidad homosexual, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos.

Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo, los campos de exterminio eran casi exclusivamente “fabricas de muerte”. Más de tres millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio, con gas y fusilamiento, información que reposa en la Enciclopedia del Holocausto.

