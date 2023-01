Jugadores del Deportivo Pasto solicitaron un vuelo humanitario al presidente Gustavo Petro para salir de Perú

Jugadores del Deportivo Pasto envían un sentido mensaje al presidente Gustavo Petro para solicitar un vuelo humanitario y así poder salir de Perú. Cortesía: Deportivo Pasto

La difícil situación de orden público que atraviesa Perú ha generado afectaciones de toda clase, tanto a los habitantes de este país, como algunos de los visitantes que por diferentes compromisos viajaron al país suramericano. Este es el caso del Deportivo Pasto, que viajó a Arequipa para enfrentar a Melgar por partido preparatorio para la temporada 2023 y se encontró con un panorama complicado al momento de regresar a Colombia.

El equipo no contaba con que la crisis en este país los afectara directamente; sin embargo, los disturbios que han cobrado al menos 45 vidas desde el 7 de diciembre en Perú, han dejado varado al equipo Tricolor en este país.

Los jugadores del plantel enviaron un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro para solicitar un vuelo humanitario que los regrese a su país y así estar de vuelta con sus familias y retornar a los preparativos de la Liga Betplay 2023, que iniciará el 24 de enero.

“Hacemos un llamado respetuoso al Dr. Gustavo Petro, la Cancillería y al Ministerio del Deporte para gestionar el pronto regreso de nuestra delegación, quienes se encuentran en suspenso en territorio peruano tras las manifestaciones sociales ocurridas en este país”, mencionó el equipo a través de su cuenta de Twitter.

El cuadro dirigido por Flabio Torres emitió este mensaje en la tarde del 21 de enero de 2023, en el que también hizo mención a la Cancillería y al Ministerio del Deporte. Los integrantes del equipo volcánico solicitaron medidas urgentes para poder ser repatriados.

Deportivo Pasto lleva más de 48 horas intentando salir de este país, ya que tenían programado su vuelo de vuelta a Colombia el 19 de enero de 2023. Sin embargo, los bloqueos internacionales vía aérea no le han permitido salir.

El guardameta del equipo, Diego Martínez, en declaraciones para Gol Caracol, mencionó algunos de los detalles de cómo está la situación a nivel interno en el equipo y a pesar de que no es un momento fácil para los jugadores y sus familias, quienes los esperan de regreso en Colombia, la delegación está tranquila.

“Hemos sentido ansiedad porque no vemos una solución cercana. La gente sigue concentrada en aeropuertos y no hay alternativas. (...) La única solución es salir por el aeropuerto de Arequipa. No nos podemos desesperar, pero esperamos que el Gobierno o la Dimayor nos puedan ayudar y que la próxima semana estemos en Colombia”, dijo Martínez para el medio citado.

Por su parte, el entrenador del equipo dejó a un lado el tema futbolístico y se atrevió a dar algunas declaraciones sobre la situación política de este país que hoy afecta al plantel que dirige.

“Los disturbios se han cobrado 45 vidas, 44 civiles y un policía desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso” sentenció Flabio Torres, director técnico del Tri.

Tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso, la situación de orden público en Perú no se ha podido controlar y la violencia crece con el paso de las horas.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Colombia, ni de la Cancillería.

