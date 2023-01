“Un suicidio económico”: expresidente Iván Duque sobre negativa de ministra Vélez a exploraciones de petroleo y gas

El expresidente Iván Duque criticó negativa a exploraciones de petroleo y gas en el país. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Sigue provocando reacciones de todo tipo la intervención de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos (Suiza), en la que reiteró que Colombia no autorizará nuevas exploraciones para hallar petroleo o gas en el país.

A las críticas se sumó la del expresidente Iván Duque quien a través de un video aseguró que esta negativa a que en el país se sigan buscando yacimientos de combustibles fósiles tendría un grave impacto para las finanzas de la nación.

“Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social”, expresó el antecesor de Gustavo Petro, quien aseguró que el 40 % de las exportaciones del país son precisamente de petroleo y gas, así como el 30 % de las inversiones extranjeras se realizan por estos recursos energéticos.

“Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía, y no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y mediano plazo”, señaló.

Duque sostuvo también que el país tampoco estaría aportando a las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático, ya que la electricidad en Colombia depende hidroléctricas.

“Nuestro país no utiliza petroleo y gas para la producción de electricidad. Nuestra matriz energética en más de un 75 % depende del agua y hemos dado pasos para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica o la fotovoltaica, de manera que esa no es una preocupación”, afirmó.

Finalmente indicó que si se implementa esta política de no autorizar más exploraciones para hallar combustibles fósiles, se generará desconfianza para lleguen inversores al país.

“Si se para la exploración el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país. Hay que evitar que esos mensajes se den, porque son mensajes equivocados y nada tiene que ver con la transición energética”, concluyó.

Algunos aliados de Petro también criticaron la afirmación

Aparte de las tradicionales críticas que hicieron desde la oposición al gobierno Petro a la reiterada negativa de la ministra Vélez, dos aliados, por lo menos en campaña, del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, criticaron a la funcionaria.

Una de ellas fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao que pidió que la Vélez deje de referirse a ese tema por las desafortunadas reacciones que provoca, en referencia también a las declaraciones, en el mismo evento del presidente de Ecopetrol, señaló que las energías renovables hacen parte de los planes de la compañía a largo plazo, y que mientras se avanza en esto, los colombianos seguirán necesitando combustibles fósiles.

“(Felipe) Bayón es un señor serio y sensato, lo vi en el Congreso de @FenalcoNacional y sabe lo que está haciendo, entiende la necesidad de la transición cuidando la economía del país y a @ECOPETROL_SA. Es él quien debe liderar el debate. Lastimosamente la ministra @IreneVelezT, no (sic)”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo sentido se expresó el exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Vélez, quien también apoyó a Petro en la pasada contienda electoral para la presidencia de la República.

“Acabando la fuente de la mitad de nuestras exportaciones NO nos volveremos más productivos automáticamente. Seremos más productivos si utilizamos los recursos del petróleo para educar a nuestros jóvenes y para la economía del futuro. Si transición no es gradual nos suicidamos (sic)”, trinó.

