James Rodríguez seguirá defendiendo los colores del Olympiacos de Grecia

James Rodríguez ha marcado tres goles con la camiseta del Olympiacos. @olympiacosfc /Instagram

Mucho se ha hablado del futuro de James Rodríguez que pasa por un buen momento en Grecia con el Olympiacos, equipo al que llegó a comienzo de temporada procedente del Al Rayyan de Qatar. Con los Rojiblancos, el ‘10′ de la selección Colombia ha disputado 15 partidos por todas las competiciones con un saldo de tres goles e igual número de goles.

Ante su repunte futbolístico, en los últimos días surgió el rumor de un posible cambio de aire repentino de James Rodríguez, dado el interés de un grande del balompié turco por contar con los servicios del cucuteño que se ha consolidado en la titular de Michel.

En su última salida, el domingo 15 de enero por la fecha 18 de Superliga Griega, el Olympiacos recibió en su campo al Aris Salonica al que derrotó por la mínima diferencia con anotación de Giorgos Masouras que fue asistido por James Rodríguez, con el que su escuadra está ubicada en la tercera posición del campeonato con 38 puntos a siete del líder que es el Panathinaikos.

De acuerdo con la información de la prensa turca, el equipo que estaba tras los pasos de James Rodríguez era el Galatasaray, no obstante, el colombiano habría rechazado la oferta del cuadro Otomano como también del Vasco Da Gama de Brasil.

Así mismo, el periodista griego Nikos Kotsis aseguró que el exReal Madrid no ha tenido ningún tipo de acercamiento con otro club. “¡Refutación categórica @olympiacosfc para los escenarios sobre @GalatasaraySK y @jamesdrodriguez Aunque no queremos responder a la ficción, dejamos claro que James NO ES CONCESIONAL y que no estamos en ninguna discusión con ningún grupo”!.

El volante colombiano de 31 años, ha sido relacionado con el Galatasaray. @Nikos_Kotsis / Twitter

El miércoles 18 de enero, el Olympicos volverá a verse las caras con el Aris Salonica por los cuartos de final de la Copa Griega en condición de local. El duelo está pactado para las 12:00 p. m. hora colombiana. Por liga, el equipo de James Rodríguez volverá a tener acción el 22 de enero frente al Atromitos Athinon desde la 1:30 p. m.

James Rodríguez, el jugador más devaluado en los últimos años

Según el portal especializado en los valores de los jugadores Transfermarkt, el colombiano llegó a ser uno de los jugadores más costosos del planeta. En 2014 cuando fichó con el Real Madrid llegó a tener un valor de 60 millones de euros, durante su primera temporada en el club pudo mantener e incluso incrementar esta cifra llegando a rondar los 80 millones, una suma que igualó en su paso por Bayern Múnich, pero que no pudo mantener.

No obstante, tras su regreso al equipo Merengue no tuvo la continuidad esperada por lo que se siguió devaluando, su fichaje con Everton y Al-Rayyan no beneficiaron su valor, aunque es importante destacar que tuvo un leve incremento durante su paso por el club inglés, donde se elevó a 35 millones de euros, pero su llegada fútbol catarí hizo que este se desplomara, llegando a los 13 millones de euros.

Ahora con el Olympiacos de Grecia, el precio del colombiano se devaluó a tal punto que llegó a los 9 millones de euros, siendo este el peor valor que ha tenido en la última década. La última vez que el ‘10′ de la Selección Colombia obtuvo una cifra similar fue durante sus primeros años en Porto de Portugal, sin embargo, cuando dejó el club luso en 2013, ya contaba con una cifra de 23 millones de euros.

