Pero un joven vinculado a la Iglesia decía que Fernández "es un sub 60" y que "le falta edad para ocupar la silla de Aguer", siempre que el Papa le acepte la renuncia cuando el arzobispo de La Plata cumpla 75 años. Y agregaba como argumento que esta vez Francisco preferirá un hombre no tan alejado de lo que sembró el obispo que tantas veces generó polémica con sus expresiones sobre el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones. No es, continuaba, que el Papa vaya a querer a alguien que piense como Aguer pero "no puede dejar de tomar en cuenta a su comunidad".