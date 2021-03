La logística, un problema para el agro: Argentina se ubica en el puesto 61 en el ranking mundial de eficiencia

Un estudio de Coninagro advirtió sobre los problemas de logística de la Argentina.

Argentina es uno de los principales productores agropecuarios del mundo, lo que implica la necesidad de movilizar millones y millones de toneladas de granos, carnes, frutas, verduras, leche y demás mercancías a lo largo y ancho del país, no solamente para proveer a la ciudadanía, sino también para la exportación. Para esto, la infraestructura debe tener la dimensión y el diseño adecuado que facilite el transporte y aumente la competitividad, pero, a todas luces, la logística argentina se presenta como deficitaria.

Así lo indica un trabajo presentado por Coninagro, una de las entidades del campo que integra la Mesa de Enlace, en base a un informe realizado por el Banco Mundial. Allí, el organismo internacional construyó un índice de desempeño logístico (LPI, por sus siglas en inglés) que ubicó a nuestro país en el puesto 61 a nivel mundial. Si se toma en cuenta a Latinoamérica, Argentina se encuentra en el puesto cinco, por detrás de Chile, México, Brasil y Colombia.

Estos datos ponen a Argentina en alerta, ya que se encuentra muy por debajo de lo que debería, según el PBI que posee el país

Según este índice, que mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, el promedio mundial se ubica en 2,72 puntos, en una escala que va desde 1 siendo la peor puntuación a 5 como la más alta. En este sentido, Argentina se ubica por encima de la medición global con 2,77, pero se posiciona lejos de sus principales competidores en materia agropecuaria como Estados Unidos (3,89), Australia (3,75) o Brasil (2,93).

Sin embargo, esta posición en el ránking en base a la performance argentina en dicho rubro no se condice con el tamaño de su economía. Otro estudio citado por la entidad agropecuaria aduce que Argentina se ubica en el puesto número 29 a nivel mundial según su PBI en 2019, calculado en USD 445.000 millones.

Para Coninagro, “estos datos ponen a Argentina en alerta, ya que se encuentra muy por debajo de lo que debería, según el PBI que posee el país. Numerosos países con economía más pequeñas tienen mejor funcionamiento logístico, por ello es de esperar que Argentina exhiba un funcionamiento más adecuado a su dimensión”.

Plan estratégico y salida al Pacífico

En diálogo con Infobae, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina respecto a la logística es que no se encuentra en la agenda política y que dichos inconvenientes afectan directamente a las inversiones en el país.

“Lo que más complica a la logística es que no ha existido en estos últimos 20 años una visión estratégica sobre la conectividad terrestre, ver el mapa de Argentina a través de sus distintas vías de conexión para sacar la producción. Hoy la producción no está dentro del parámetro o monitor de la visión de nuestros políticos”.

Para el dirigente rural, la inversión en infraestructura por parte del Estado ha sido una variable de ajuste “para paliar la alta inflación y los déficits fiscales” y aseguró que “hay un problema en la política que lo que estamos planteando es un tema a solucionar rápidamente, pero no es a dos años, sino a cinco o a diez y la política no aguanta ese tiempo, no una visión estratégica y planificada. No tener esta conectividad desalienta las inversiones”.

Más allá de los inconvenientes que plantea la infraestructura y logística argentina, Iannizzotto asegura que existe un potencial enorme para mejorar la interconectividad y así aumentar la competitividad de la producción. En este sentido, el titular de la entidad agropecuaria apuntó a “unir los potenciales de la hidrovía, del corredor bioceánico y vincularlo al transporte de cargas y a la red de ferrocarril; es ésta la visión estadista que debemos tener en materia de logística en Argentina”.

Asimismo, el dirigente rural propuso conectar las fronteras entre los países de la región con una mirada productiva para movilizar las cargas. En este sentido, puso como ejemplo su natal Mendoza, la cual considera como una “bisagra” para el Mercosur en lo que se refiere a la comercialización con Chile y “una puerta de la Argentina al Pacífico lo que le da una visión integral y de interacción entre los distintos sistemas de transportes permitiéndole lograr una logística de carácter global”.

