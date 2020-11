Por qué la calidad de aplicación es clave en la fertilización

MTF F7040 Autopropulsada, el equipo con mayor despeje del mercado, 1,8 mts

El aporte de los fertilizantes es una pieza clave en el rendimiento y la calidad de los cultivos. De esta manera, se transforman en una herramienta fundamental para mejorar la sustentabilidad de los suelos y aumentar la rentabilidad de las campañas.

El fertilizante es una inversión importante para la economía del productor agropecuario y es por esto que no se debe dejar nada librado al azar: el momento exacto, la dosis justa y la maquinaria a utilizar, son factores decisivos para que el sector primario pueda demostrar una mayor eficiencia.

Una de las tendencias que gana terreno a través de los años y que provee al hombre de campo una mayor estabilidad en los rendimientos, es la siembra de maíz tardío. La misma es una opción más utilizada en extensiones que se encuentran en zonas con variabilidad climática o suelos no tan óptimos como los que se pueden encontrar en la zona núcleo, una de las zonas productivas por excelencia del país.

Teniendo en cuenta que en el mes de febrero hay menos luz solar, pero las precipitaciones son mayores, los productores decidieron apostar por cambiar la fecha de siembra del cultivo de maíz. Esto generó modificaciones en el planteo del cultivo y nuevos diseños de implementos adaptados a las formas de producción emergente.

En este sentido, la empresa metalmecánica líder en pulverización y fertilización, Metalfor, ha demostrado que, a través de su cartera de equipos, acompaña al productor con tecnología e innovación y se ajusta a las nuevas condiciones y desafíos que se presentan.

MTF F7040 caja automática, dosis variable, motor Cummins 173 HP. Tecnología y confort

"La compañía desarrolló una gama de fertilizadoras a plato adaptadas a las demandas de producción, para que trabajar sobre los cultivos sea el camino de transformar la inversión en rentabilidad”, expresó el Gerente Comercial de Metalfor, Javier Grasso.

Además, Grasso se refirió a las características de las máquinas y las nuevas incorporaciones en materia de vanguardia que tienen los equipos: “Desde el punto de vista de la fertilización la empresa trabaja en tres aspectos fundamentales: uno es el despeje que tiene la fertilizadora. Sabemos que la re fertilización en maíz es un momento muy especial para el cultivo y nuestros equipos tienen la característica que, por el despeje que hemos logrado, pueden trabajar tranquilamente en esa re fertilización", explicó.

Y agregó: “Hoy el maíz alcanza grandes desarrollos si hablamos de altura y uno necesita una máquina que pueda entrar en esos lotes sin dañar a la planta. Otra de las cuestiones que valoramos desde lo comercial, es la agricultura de precisión. Todos nuestros equipos tienen como característica principal poder hacer dosis variables en fertilización, que es una de las condiciones más importantes y principalmente en lo que venimos trabajando mucho es en el coeficiente de variabilidad de la fertilizadora, es decir que todo el material que salga de los platos caiga de manera homogénea en el ancho de labor que cada productor necesite".

Por qué la calidad de aplicación es clave en la fertilización

Integridad del fertilizante

Otro de los referentes de la empresa que opinó sobre las nuevas tecnologías, fue el Ingeniero Omar Rossetti: “El sistema de distribución tangencial tiene como beneficio que el material de descargado es en el centro del plato y no en un punto externo donde la velocidad tangencial es mayor. De esta manera descargándolo en la parte del centro del plato, el material no choca contra las paletas sino que son las que van acompañando y deslizando a través de ellas, donde consecuentemente no se producen roturas y las partículas logran una distribución mucho más homogénea, con un coeficiente de variación muy bajo y óptimo”, dijo.

Desde Metalfor también destacaron que con esta entrada tangencial presentada en la pasada edición de Expoagro, se están logrando anchos de labor mayor a 42 metros, una distinción más que importante para el mundo de la fertilización.

Por otra parte, la empresa cuenta con distintas herramientas financieras que ayudan al productor a acceder a las nuevas tecnologías. Así lo destacó el director de Metalfor, José Luis Dassie: “Nuestra empresa trabaja con herramientas financieras que nos permiten estar más cerca del productor, y brindarle soluciones para poder acceder a una máquina que puede ser nueva o usada seleccionada; este es nuestro tercer fideicomiso financiero y ha tenido una muy buena aceptación por la gran performance que tuvieron los fideicomisos anteriores", señaló.

Fertilizadora de arrastre FSA 6000 H, sistema tangencial, dosis variable, máximo ancho de labor con muy bajo coeficiente de variación

“La venta de maquinaria usada para cualquier empresa es un problema pero para nosotros no, porque desde Metalfor tratamos de que se transforme en una sinergia positiva y que genere negocios y así poder acceder a aquellos productores o contratistas, que son nuestros clientes y brindarle una financiación que de otra manera sería compleja", agregó.

Y por último comentó: "Todo esto es directo de fábrica y brindamos esta herramienta que es transparente. Es decir, van a tener un financiamiento a través de la empresa para la adquisición de su maquinaria, en cambio, si hay un inversor que quiera justamente invertir en este instrumento lo puede hacer a través del mercado de capitales. Todas las herramientas de financiación en las que hemos trabajado se complementan muy bien con el acompañamiento que se ha dado desde la banca pública y privada a lo largo del presente año”.

El fertilizante es un insumo fundamental para lograr calidad, rendimiento y rentabilidad, pero también es muy importante saber elegir el equipo adecuado para llevar a cabo la estrategia de nutrición correspondiente a cada cultivo. Con más de 48 años de trayectoria y a la vanguardia de la innovación, las fertilizadoras Metalfor son las que aseguran que los resultados superen las expectativas, acompañando al productor en cada una de sus decisiones.