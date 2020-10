Conflicto en el campo de los Etchevehere: tras la marcha de los movimientos sociales, se aguarda una resolución judicial

Protesta de ayer de los movimientos sociales en Entre Ríos, en apoyo al Proyecto Artigas y a Dolores Etchevehere

“Tensión”. Esa es la palabra que mejor define la situación que se vivió este lunes por la tarde en la estancia Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere, en la ciudad entrerriana de Santa Elena. En medio del conflicto familiar y las protestas ruralistas de este fin de semana a favor de la propiedad privada y en contra de la usurpación de tierra, ayer se realizó una movilización al campo por parte de movimientos sociales que responden a Juan Grabois, en defensa del “Proyecto Artigas”.

Fue una jornada intensa la de ayer en Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Bajo un sol radiante y luego de las lluvias del domingo pasado, que provocaron un alivio a una producción agropecuaria tan necesitada de las mismas, los movimientos sociales se movilizaron ayer por la tarde al campo de la familia Etchevehere. A la misma hora, una marcha de similares características tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

El fuerte operativo policial impidió que los manifestantes llegaran a la puerta del establecimiento rural. A pocos metros de la puerta de ingreso al mismo, la policía provincial cortó la ruta y de un lado quedaron los movimientos que respondían a Juan Grabois y del otro los productores y la familia Etchevehere. Si bien de esa manera se impidió el cruce entre ambos sectores, se vivió un momento de gran tensión en el lugar.

El campo de la familia Etchevehere, visto desde un drone





Al grito de “Dolores no está sola”, los sectores sociales defendieron el Proyecto Artigas. “El distrito de Santa Elena viene de una historia muy triste y encuentra futuro en esta iniciativa agroecológica”, comentó un manifestante. También hubo fuertes críticas al ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, y al modelo de producción agrícola.

Mientras se realizaba un acto frente a la puerta de ingreso de la Escuela Agrotécnica del distrito, a pocos metros del campo de los Etchevehere, una comitiva de autos que venían desde adentro del establecimiento rural, en uno ellos venía Dolores Etchevehere. En un momento los autos se detuvieron, la hermana del ex ministro del gobierno de Mauricio Macri se bajó de su camioneta y desde un alambrado saludó a los manifestantes.

Dolores Etchevehere y su saludo de agradecimiento a los manifestantes que apoyaron el Proyecto Artigas

Una vez que saludó a los manifestantes, se permitió el ingreso al campo de los medios presentes en el lugar, donde en una improvisada conferencia de prensa, Dolores Etchevehere volvió a atacar a sus hermanos y también criticó a su madre. Además, brindó detalles sobre su declaración testimonial de ayer ante el fiscal Federico Delgado, en una causa sobre “Violencia económica y corrupción”, que se tramita en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

El Proyecto Artigas relató que Dolores Etchevehere cumplió con su declaración testimonial durante algo más de “dos horas y media” en el expediente que investiga “violencia económica".

La protesta de ayer de los movimientos sociales

“Pudo detallar los aprietes de todo tipo que sufrió en todos estos años, en particular cuando su hermano Luis Miguel Etchevehere era ministro de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. Además, mencionó a todos los funcionarios que, enviados por su hermano Luis Miguel, ejercían presión y violencia sobre ella”, apuntó Proyecto Artigas.

Al referirse a la movilización a favor del Proyecto Artigas, Dolores Etchevehere dijo: “Allá está el foco de nuestro proyecto. El mismo apunta a beneficiar a todos esos sectores que hoy se solidarizan con nosotros y nos brindan su apoyo. Mientras que en la puerta del campo, están todos aquellos que nos entorpecen”.

Ante la consulta de si existe alguna posibilidad de llevar adelante alguna reunión de mediación con el resto de la familia, Dolores sostuvo: “Todavía no es el momento de hablar luego de 11 años de corrupción”. Sobre su madre, comentó: “Es una persona que debe muchos favores a distintas personas porque tuvieron que poner sus firmas en muchas cosas. Así trabaja siempre, pero ser madre no la santifica”.

Protesta de militantes de Juan Grabois en Entre Ríos





Una vez que finalizó la movilización de los movimientos sociales, se permitió la salida de tres integrantes del Proyecto Artigas del campo, las que no volverán a ingresar al mismo, y llegaron más insumos alimenticios. Mientras tanto, productores agropecuarios entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino, y reclamaron una vez más a la Justicia una rápida definición al pedido de desalojo del campo que presentó la familia Etchevehere.

Sigue en aumento el malestar de los productores

Ayer una vez más los sectores del campo expresaron su preocupación una vez más sobre lo que está sucediendo en Entre Ríos, y criticaron al Estado por su inacción frente al avance de las tomas de tierras. La dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se declaró en estado de alerta y movilización, y hasta algunos representantes de la entidad manifestaron la intención se trasladar el malestar del sector en acciones gremiales concretas.

La Rural de Jesús María, en la provincia de Córdoba, dijo que “resulta incomprensible el silencio y la inacción de una clase política que, al no manifestarse sobre las usurpaciones, las avala implícitamente y bastardea nuestra Constitución”.

Por su parte, los integrantes de la Asociación Civil de productores y ganaderos del Norte (Apronor) manifestaron su enérgico repudio a los hechos de usurpación que viene sufriendo el sector y a la inacción de la justicia. “Los problemas de inseguridad se vienen agravando en la región: robo de hacienda, rotura de silos bolsas, robo de maquinaria agrícola e insumos y usurpaciones de campos. La violencia que se emplea es descomunal, si tienen que matar para conseguir sus objetivos, lo hacen sin remordimientos ni miedo de la justicia porque no se teme a lo que no se cumple”, advirtieron.

La estancia está siendo ocupada por un grupo de personas, entre las cuales se encuentra Dolores Etchevehere

Y agregaron: “La ocupación ilegal de las tierras siempre existió pero se intensificó éste año en el país y también en el NOA. Quienes lo hacen están super organizados. Se meten a los campos con la ayuda de algún puntero político y de un abogado que cuidadosamente entrenó a los usurpadores en qué decir y qué hacer”.

Por último, desde el movimiento “Campo+Ciudad” criticaron las expresiones del titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, quien en una entrevista con un medio nacional dijo que el mencionado espacio es conducido por Luis Miguel Etchevehere.

“Queremos desmentir esa afirmación. Nuestra agrupación es de ciudadanos independientes. No sólo no es conducida por Etchevehere, que ni siquiera pertenece a la agrupación, sino que no es conducida por nadie. Como decenas de grupos de ciudadanos que nacieron de las redes sociales, hay miembros más activos, hay diferentes roles, hay referentes con más presencia que otros, pero no hay un líder, un conductor. Lo único a lo que respondemos es a nuestros principios, y están formalmente declarados, disponibles para quien quiera consultarlos”, aclararon.

Seguí leyendo:

La historia del carnero reproductor que murió mal alimentado en el campo de Etchevehere: “Fueron los inútiles de los usurpadores”

Qué dicen los documentos firmados por los hermanos Etchevehere sobre las tierras ocupadas por Grabois