Y agregaron: “Así, como plantea el Instituto Nacional del Agua, la futura evolución de los niveles en este tramo del río dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias. Las perspectivas meteorológicas no se ven favorables, esperándose una persistencia de días con lluvias acotadas o escasas. De hecho, de acuerdo al Servicio Meteorológico, no hay indicios de que se produzca un cambio sensible en la tendencia climática regional en el trimestre que finaliza el 31 de agosto”.