Las expresiones del presidente generaron malestar en la dirigencia del campo. Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, presente en el evento de empresarios, se acercó a Alberto Fernández para expresarle, “nosotros al anuncio de aumento de retenciones no lo tomamos como una propuesta, no avalamos el aumento y no hemos tomado bien el incremento” . La respuesta del titular del Ejecutivo Nacional, fue: “Sigamos dialogando”.