En la asamblea quedó reflejado el malestar de los productores por la falta de obras de fondo y hasta se escucharon amenazas de no pagar más el canon, con lo que el sistema ingresaría en una espiral problemática. “Hay acuerdo en que la crisis está entre nosotros, y podría agravarse mucho el año que viene. Hay 138 mil hectáreas con riego que este año tienen un 30% menos de agua. Se estima que de esas solo se han podido regar 70 mil hectáreas. El problema es que si el año que viene no nieva lo necesario, que es lo que viene sucediendo hace diez años, habrá serios problemas, porque ya no queda más reserva de agua en el embalse”, aseguran los productores.