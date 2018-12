"En la empresa seguimos mal porque las ventas cayeron abruptamente, todo el sector de la maquinaria agrícola está pasando un momento dificilísimo. Fundamentalmente los fabricantes, porque no existe el crédito en Argentina y eso nos repercute no solo desde el punto de vista del proveedor financiero con tasas de entre el 70% y 80%, sino también desde el punto de vista del cliente, no se hacen operaciones porque no hay créditos", manifestó Garbelotto.