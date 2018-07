Carlos Garetto, ex titular de Coninagro agradeció el reconocimiento a la mesa de enlace del 2008 y a los productores que pusieron de manifiesto "su coraje, convicción, fuerza y unidad para llevar adelante una lucha que no tiene precedentes en nuestro país", expresó Garetto, a lo que agregó, "hoy existe una ventaja importante, las entidades están reconocidas por el gobierno nacional. Por último, y a diez años de aquella nefasta resolución, seguimos hablando de retenciones, con algunos funcionarios y políticos del gobierno que no aprendieron la lección de la 125. Las retenciones son el castigo a la producción y al trabajo porque le quita el mayor incentivo a la productividad, que es el precio".