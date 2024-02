Terminaron las vacaciones: tiempo de dejar el auto listo para volver al uso urbano

La pintura de un auto que fue a una ciudad con costa de mar, suele tener las marcas inevitables de la arena y el salitre, pero no es lo único a lo que se debe prestar atención al regresar

Aunque la crisis económica hizo que en muchos casos las quincenas se redujeran a semanas y las semanas escapadas de unos pocos días más allá de sábado y domingo, cada verano son miles de autos que ocupan las rutas argentinas en busca del descanso anual de vacaciones. Por esa razón, todavía se sigue diciendo que el año empieza en marzo, aunque muchos hayan trabajado buena parte de enero y febrero también.

Y tanto sea si el destino fue la Costa Atlántica, la Patagonia, Cuyo o las provincias de la Zona Norte, el viaje de vacaciones empieza al preparar el auto para salir a la ruta, pero no termina cuando se llega a casa otra vez, sino después, cuando se repasa el automóvil para dejarlo en condiciones de enfrentar otro año de rutina en el tránsito urbano.

Tal vez porque las billeteras regresan vacías y las tarjetas de crédito muy cargadas, para muchos automovilistas resulta innecesario desembolsar entre $5.000 y $8.000 para llevar el auto a un lavado profundo. Sin embargo, el daño que causarán en la carrocería y algunas partes mecánicas los desechos de la ruta y las vacaciones, pueden costar más caro después.

El lavado profundo antes de salir es importante para que sea más fácil retirar lo que se adhiere en la ruta (Getty)

“Es importante considerar el viaje de vacaciones desde el inicio, desde la salida de casa, porque los bichos en la ruta son dañinos para la pintura. Los escrementos de las aves y los restos de los insectos tienen ácidos que además se potencian con el calor. Lo más recomendable es salir de viaje con el auto recién lavado y lavarlo apenas se llega a destino. Así la superficie estará más lisa al momento de recibir esa suciedad de la ruta, y podrá ser retirada más fácilmente. De todos modos, ese lavado tiene que ser con agua con presión, sino no saldrá toda la suciedad. Y hay que tener en cuenta el color del auto. Un auto oscuro levantará más temperatura que uno claro, y ahí el daño a la pintura será mayor”, le explicó Franco Lombardo especialista en estética del automóvil y car detailing a Infobae al ser consultado sobre el correcto tratamiento de la pintura luego de unas cuantas horas de ruta en verano.

“Lo mismo ocurre al regresar de las vacaciones. Es recomendable lavar el auto con presión nuevamente, pero además hay que lavar las partes bajas con algún producto desengrasante fuerte para retirar todos los restos de salitre y arena en caso que el viaje haya sido a ciudades con costa de mar. Esto es para evitar que se produzca corrosión en el futuro. Para las llantas y las zonas donde tenemos acceso manual, hay dos tipos de producto. Uno es un desengrasante de base ácida, que se debe aplicar con las superficies frías y en la sombra, de modo de no dejar marcas. Al ser ácido, hay que neutralizarlo después con un producto alcalino. Lo más recomendable es que el lavado postvacaciones no lo hagamos en casa, sino llevándolo a un lavadero que tenga posibilidad de elevar el vehículo para acceder directamente a las partes bajas de la carrocería con buena presión. Si lo lavamos a mano, probablemente arrastremos esa suciedad y le generemos las típicas rayaduras conocidas como tela de araña”, completó el especialista.

Si las vacaciones son a la montaña u otras zonas donde no hay arena y mar, hay que revisar los filtros de aire y aceite al regresar, y toda la parte baja de la carrocería

En cambio, si el destino fue hacia otras zonas donde no hay arena y salitre, aunque el lavado no sea tan necesario para evitar la corrosión, sí lo es para todo lo que se haya adherido a la pintura en la ruta. Dependiendo del uso que se haga del auto en estos otros lugares de vacaciones, es conveniente tratar de aplicar una cera para tapar rayones de ramas y arbustos bajos que se suelen cruzar en el camino de las excursiones diarias. Cuando se ha circulado por zonas con mucho polvo y piedras, siempre hay que pensar en la integridad mecánica. Cambiar el filtro de aire es casi una obligación, aun cuando se hubiera colocado uno nuevo antes de salir a las vacaciones. Y si es posible, y se hicieron más de 10.000 kilómetros, también habrá que cambiar el aceite y reemplazar los filtros de aceite y de combustible.

Siempre hay que tener presente que los filtros son la protección del motor y si no cumplen con su función por estar tapados, generan esfuerzos adicionales y consecuentemente un mayor consumo. Aunque muchos crean que el filtro de gasolina no se debe cambiar, todo depende de la calidad del combustible que se ha cargado. Si se viajó por zonas con pocas estaciones de dudosa calidad, el combustible puede tener muchas impurezas que dañarán inyectores o al circuito completo de gasolina.

También en caminos de tierra o ripio se ponen a prueba las partes bajas como extremos de dirección, precap, semiejes y rótulas además de los amortiguadores. Una revisación general permitirá saber si algo de esto se ha dañado. De ser así, hay que cambiarlos porque toda parte móvil de un auto que no funcione correctamente afecta a las otras. En este caso, las consecuencias directas las pagarán los neumáticos con un desgaste prematuro aunque se utilicen a baja velocidad en ciudad.

Las gomas se resecan con el calor y el sol. Si están dañadas pueden rayar el parabrisas definitivamente

Un último dato que pocos tienen en cuenta es revisar todas las partes de goma de la carrocería. Desde las escobillas del limpiaparabrisas hasta los burletes de las puertas y cristales. Si las escobillas están resecas o rotas, es necesario cambiarlas para no rayar el parabrisas o la luneta trasera. Los burletes, si no están en buen estado, no solo habrá menos estanqueidad en el habitáculo, sino que no cumplirán la función de cerrar correctamente las puertas o el baúl, lo que terminará afectando a las bisagras porque serán las que reciben todo el esfuerzo.

Si los burletes no están rotos y sólo se los percibe secos al tacto, se los puede “hidratar” con vaselina líquida. Es un buen recurso que les devolverá parte de las propiedades del caucho. Si están rotos y no se cambian, el auto empezará parecerse cada día más a un molesto ruido a sonajero y las puertas podrían terminando por salirse de escuadra.