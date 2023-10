Santuario Porsche: cómo es el increíble lote de 56 autos blancos que saldrán a subasta

La colección de Porsche blancos tiene 56 vehículos de todas las épocas y está conservada en un enorme ambiente que hace un culto del color blanco

Autos blancos en un galpón con el piso, las paredes y el techo blanco. Lo único que resalta son los neumáticos y unas plataformas también negras que el propietario de esta colección colocó como lugar en el que se debe estacionar cada vehículo. Se trata de la Porsche White Collection, que tiene 56 modelos blancos de todos los tiempos de la marca alemana, y que saldrá a subasta los días 1 y 2 de diciembre próximos en Estados Unidos a través de RM Sotheby’s. Lo llaman el Santuario Porsche.

Te puede interesar: Ya se vende en la Argentina la versión eléctrica de uno de los autos más famosos de todos los tiempos

Este impresionante lote de autos pertenece a un coleccionista cuya identidad no se ha dado a conocer, y que decidió comenzar a comprar únicamente vehículos de un solo color, blanco o el más aproximado según la época de fabricación, manteniéndolos todos con su estado original y con muy poco uso. De hecho, la mayoría de las unidades tienen muy pocos kilómetros, salvo algunas excepciones como los autos de carrera y una de las rarezas de la colección, un par de tractores que no sólo son rojos en lugar de blancos, sino que han tenido suficiente uso en sus años de vigencia antes de convertirse en piezas de museo y exhibición.

Antes que llegaran los 911, Porsche fabricó los 365 en 1962, y uno de esos 278 vehículos está en la colección

La colección comienza con los primeros autos fabricados por Porsche, lo que significa que no comienza con ninguna versión de los clásicos 911, sino con un Porsche 356 B Carrera 2 GS Coupé de 1963. Es uno de los únicos 278 que se fabricaron a finales de 1962. Esta unidad tuvo varias restauraciones, todas con piezas originales, y fue adquirido por The White Collection en 2015. Su mecánica es un motor 2.0 litros refrigerado a aire con alrededor de 130 CV de potencia y su precio está estimado entre los 650.000 y 750.000 dólares.

Porsche coleccion

Ya en la serie de los 911, un ejemplar de 1973 es otra de las piezas especiales de la colección. Se trata de un 911 Carrera RS 2.7, y es uno de los 200 ejemplares construidos bajo la especificación Lightweight. Originalmente era blanco pero su propietario le cambió el color por una versión de azul apenas al comprarlo. Esto hizo que debiera ser devuelto a su color original cuando fue vendido por segunda vez. El resto del auto es original, manteniendo incluso su motor con cárter de magnesio Tipo 911/83 y su transmisión de cinco velocidades.

Te puede interesar: Qué va a pasar la semana próxima con las fábricas de autos en medio de la falta de pagos al exterior

Además, esta versión tiene entre sus papeles originales, el formulario de pedido en el que se lo solicitaba con una ventana trasera con calefacción, cinturones de seguridad de tres puntos y el paquete deportivo especial. Llegó a la colección de autos blancos en 2011, y por su originalidad es uno de los modelos más valiosos del lote. RM Sotheby’s estima que su precio podría estar entre el 1.750.000 y los 2.000.000 de dólares.

Los Porsche 911 Carrera RSR de 1993 y 1994 fueron parte de los últimos autos de carrera fabricados con especificación para circular por las calles

Viajando en el tiempo 20 años, otra de las más apreciadas joyas mecánicas de esta colección es el Porsche 911 Carrera RSR 3.8 de 1993. Fue construido por Porsche Motorsport y es el último de los 51 ejemplares preparados para carreras que se construyeron, pero además es uno de los dos modelos “Strassenversion” homologados para circular por las calles, lo que lo hace más especial aún.

Te puede interesar: Cuáles son las tres tecnologías que están cambiando para siempre el modo de conducir un auto

El coche había sido encargado VIP de Porsche que vivía en Inglaterra en 1996, cuando lo recibió con una poco frecuente lista de opcionales incorporadas como su interior, completamente de cuero y adornado con tapicería Can Can Red y Grand Prix White, o su motor “Le Mans” de doble encendido de 3.8 litros. Llegó a The White Collection en 2015 con sólo 41 millas en su odómetro. Los organizadores de la subasta esperan que su nuevo dueño pague por este auto unos USD 2.500.000.

El Porsche 918 ‘Weissach’ Spyder de 2015 es el más exclusivo de la colección y se podría vender en más de 3 millones de dólares

Finalmente, el auto que está llamado a ser la estrella de la colección es el Porsche 918 ‘Weissach’ Spyder de 2015, que tiene solamente 12 millas de rodado, y casi 100.000 dólares únicamente en accesorios opcionales como la pintura exterior Grand Prix White y el interior completamente de cuero Yachting Blue, llantas de magnesio con tuercas de bloqueo central y detalles de fibra de carbono.

La cantidad de detalles que se le adicionaron en el interior, hicieron que Porsche Exclusive Manufaktur enviara un correo electrónico al propietario pidiendo que mantuviera confidencialidad respecto al contenido de esta opción. “Porsche AG no quiere que se la ofrezca a nadie más, ya que no tiene la capacidad de hacerlo más de una vez”, le explicaron. Estas son las razones por las que el precio de venta estimado ronda los 2.500.000 a 3.000.000 de dólares.

Más allá de los 56 autos, la cantidad de objetos Porsche que tiene la colección llega a 500 unidades. Se subastarán entre el 1 y 2 de diciembre

Pero por si con los autos no alcanzara, también merecen una mirada dos tratores Porsche-Diesel Junior, un salón Kusch+Co inspirado en el 918 Spyder, una silla de coche Porsche, esquíes, un trineo, una patineta, kits de muestra del concesionario, un skibob, un kit de cadena para neumáticos, carteles de exhibición de concesionario, bicicletas, libros, grabados, carteles, maletines, juguetes para llevar, equipaje, palos de golf, raquetas y ositos de peluche que llevan la lista de objetos hasta los 500. Todo realizado alguna vez por Porsche.