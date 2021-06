El vehículo autónomo se desarrolla en paralelo al eléctrico y podría ser una opción a los aviones

Viajar relajado o durmiendo, sin chofer, sin traslados dentro de la ciudad, ni pérdidas de tiempo en el aeropuerto, es la propuesta del 360c (Foto Volvo)

Buena parte de los defensores de la lucha contra la contaminación ambiental causada por los motores de combustión interna, insisten en un tema pendiente como es la contaminación del aire causada por los aviones de pasajeros. Y es que según un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en los últimos 25 años, se ha incrementado la contaminación de dióxido de carbono generada por la aviación comercial en un 80%, mientras que se proyecta otro 45% más de aquí a 2035.

La Unión Europea, como líder de los organismos que impulsan la reconversión mundial de vehículos propulsados por motores alimentados por gasolina o diésel, ya ha avanzado en la reglamentación de la norma Euro 7, que entrará en vigencia en el continente europeo en 2026.

Las restricciones proyectadas son tan estrictas, que los propios fabricantes de automóviles continentales la han catalogado como “incumplible”, y mientras piden que no sea tan exigente teniendo en cuenta que entrará en vigor en apenas cuatro años, tiene claro que el desmantelamiento de la combustión tradicional es un hecho para los próximos años.

El fabricante sueco Volvo, viene elaborando un proyecto de vehículo autónomo llamado 360c desde hace más de tres años. La idea es que no sólo se avance en el terreno de los autos sin conductor, sino también explorar ese tipo de movilidad pensándola como una contribución para reducir el uso de aviones para viajes de corta y media distancia.

Para eso se trabaja paralelamente en gestionar una legislación que admita este tipo de vehículos, y en función de hacer más sencilla la reglamentación y aplicación, en una primera etapa no se piensa tanto en un auto de uso personal, sino como un servicio similar a Uber. Así, los clientes podrán solicitar un Volvo 360c a través de una aplicación, de modo que el servicio los recoja en casa o el trabajo y los lleve al destino deseado.

Cuatro autos en uno

Pero como el concepto no es sólo de traslado sino de utilizar el tiempo de viaje productivamente o para el descanso o el oscio que permite un auto que no hay que conducir , el 360c es un vehículo multiuso, con cuatro distintas finalidades preconcebidas desde el proyecto inicial.

Viaje cotidiano

El concepto de viaje cotidiano está pensado para el traslado a la oficina por la mañana . El auto llegará a casa con un servicio de desayuno a bordo, que permitirá a los pasajeros disfrutar un café con medialunas o tostadas y jugo de naranja exprimido, mientras leen portales de noticias o el diario en papel, según su elección, revisan su agenda o mantienen reuniones virtuales de trabajo.

Modo reunion

La segunda opción está pensada para aprovechar el tiempo de circulación o traslado para hacer reuniones de trabajo. Para esto, el modo reunión permite proyectar imágenes en el interior de las ventanas, contar con una mesa para computadores personales y sobre todas las cosas, la comodidad de poder hacer la reunión en movimiento, pasando a buscar a los asistentes por sus oficinas, y devolverlas a las mismas luego de finalizada la junta de trabajo.

Modo fiesta

El concepto Fiesta del 360c ya no se relaciona con el trabajo en las ciudades, sino con la diversión. Los asistentes a la fiesta no tienen que preocuparse por asegurarse de que haya un conductor designado que no pueda beber alcohol. El automóvil llegará con botellas de champagne en hielo para que los usuarios disfruten en un lugar con iluminación ambiental, la cual se puede configurar desde la aplicación para elegir el más conveniente al espíritu de la fiesta.

Modo viaje

Sin dudas este es el concepto más interesante. Los clientes que deseen salir de la ciudad y dirigirse al campo o trasladarse a otra ciudad no más distante de unos 500 kolómetros, pueden disfrutar incluso de dormir durante la noche si ese es el horario del viaje elegido. En este modo, el 360c vendrá con un solo asiento, el cual se reclinará como una cama, proporcionando más espacio que un asiento incluso en la cabina de primera clase más lujosa de un avión.

Aquí radica una de las verdaderas ventajas de un autónomo de estas características. Para Malin Ekholm, Director del Centro de Seguridad de Volvo Cars: “Estamos hablando de que con este tipo de vehículo autónomo, se sustituya a los vuelos aéreos nacionales en Europa.

Por ejemplo, si vuelas de Gotemburg a Estocolmo y es un vuelo de una hora, nunca es solo un vuelo de una hora, todos lo sabemos. Es un viaje de una hora hasta el aeropuerto, otros 15 minutos tratando de encontrar un lugar para estacionar, 30 minutos esperando para hacer el check-in o el preembarque. Toma bastante tiempo, incluso mayor al del viaje en sí, si se trata de un corto vuelo. Así que la idea con esto es que ofrecemos algo que agrega valor a su vida, pero al mismo tiempo, lo lleva a donde necesita estar”.

La misma ecuación se puede aplicar a un viaje entre Nueva York y Washington DC, un trayecto de 400 kilómetros que tiene más de 500 vuelos diarios. Aunque la frecuencia diaria es mucho más baja, esa misma distancia se podría tomar como referencia en nuestra región, entre ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, o en Argentina, entre Buenos Aires y Rosario.

