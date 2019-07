Sin embargo, el modelo no refleja el mismo éxito comercial. No pasó inadvertido que la versión más radical del Camaro fuera prohibida para su venta en Europa, al ser considerada muy peligrosa no por su motorización, sino porque la carrocería del ZL1 1LE tiene una serie de componentes aerodinámicos que incumplen la normativa europea sobre vela la seguridad de los peatones. Entre estos figuraban una parrilla más agresiva y un prominente alerón trasero de fibra de carbono. Así, en el Viejo Mundo sólo se vende la versión más terrenal, el ZL1 de 461 CV.