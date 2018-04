"Conecté lo que vi con los scooters eléctricos en los que yo solía trabajar y se me encendió la lamparita. Pensé: puedo hacerlo". Y lo hizo: lo reconstruyó 52 veces, con jornadas de trabajo de hasta veinte horas. El viaje de bautismo lo realizó a los 16 años. En el último día de clase del segundo año del secundario fue manejando hasta el colegio. El Celica eléctrico lo llevó y lo trajo de vuelta. Cuando lo apagó, no pudo volver a encenderlo. Necesitó otros dos años para crear un vehículo eficiente, confiable. Siguió una política metódica: que cada reparación significara un avance y no un parche.