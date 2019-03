En la investigación, los testigos reconocieron que vieron a "un auto viajando a un ritmo imprudente, como un coche de bomberos o tan rápido como un buen caballo podría galopar". El médico forense que realizó la autopsia de Bridget pensó que el hecho podría significar un precedente. "Confío en que esta clase de absurdo no suceda nunca más", imaginó. El jurado devolvió un veredicto de "muerte accidental" después de una investigación que duró seis horas: no se llevó a cabo ninguna acción judicial. De acuerdo a los historiadores y los reportes periodísticos de la época, no nació un esbozo de indignación o histeria pública ante una nueva amenaza de muerte como la imprudencia al volante.