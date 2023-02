The sanctions against the Russian and Belarusian States and Governments are not negotiable. They have been unanimously confirmed by the recent Olympic Summit meeting on 9 December 2022. ➡️ IOC reaction to comments made by the ROC President Stanislav Pozdnyakov. pic.twitter.com/BuQdZNseDf

El COI remarcó que la reapertura a atletas rusos y bielorrusos no incluye la quita de sanciones a los Estados y Gobiernos

El Comité Olímpico Internacional (COI) publicó el martes un comunicado en el que insistió en que las sanciones a los Estados de Rusia y Belarús y sus respectivos Gobiernos “no son negociables”. La reafirmación de esta decisión, que ya había sido tomada de manera unánime en diciembre, llegó como respuesta a las quejas del presidente del Comité Olímpico Ruso (ROC), quien pidió que los atletas de su país puedan competir con bandera e himno.

The IOC remarked that the reopening to Russian and Belarusian athletes does not include the removal of sanctions against States and Governments

The International Olympic Committee (IOC) released a statement on Tuesday in which it insisted that sanctions against the States of Russia and Belarus and their respective Governments “are not negotiable”. The reaffirmation of this decision, which had already been taken unanimously in December, came in response to complaints from the president of the Russian Olympic Committee (ROC), who asked that his country's athletes be able to compete with a flag and anthem.

Los Angeles 2028: surfing and climbing under consideration for the Paralympic Games

The International Paralympic Committee confirmed the same 22 sports from Paris 2024 for Los Angeles 2028, although it left open the possibility for both surfing and climbing to be part of the program for the first time.

Los Angeles 2028: el surf y la escalada, en consideración para los Juegos Paralímpicos

El Comité Paralímpico Internacional confirmó los mismos 22 deportes de París 2024 para Los Ángeles 2028 aunque dejó abierta la posibilidad para que tanto el surf como la escalada formen parte del programa por primera vez.

The search for balance in an always unfair scenario

Avoiding the banning of Russian and Belarusian athletes in Paris 2024 and honoring the concept of solidarity with the Ukrainian people exposes the IOC to a crossroad from which an attempt is being made to get out in the most reasonable way.