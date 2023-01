Ya en 2021 y con los Juegos Olímpicos confirmados, el escenario en el equipo de gimnasia británico cambió y aparecieron nuevas figuras, ya elegibles por su edad para participar en Tokio. La competencia interna para integrar el cuarteto nacional que viajaría a Japón se volvió muy cerrada y en medio de esos días de mucha presión, a Ellie Downie se le murió un hermano. Fue una tragedia para las que no hay palabras, ya que se descompensó en medio de un partido de cricket. Pocas semanas después, Downie comunicó que se bajaba del camino a Tokio. No había fuerzas para continuar: “Cuando llegué a la última prueba antes de Tokio, decidí abandonar. Nadie se me acercó, me senté en un banco llorando, los entrenadores me ignoraron. Me fui a casa sin que nadie me hablara, fue absolutamente desgarrador”, contó esta semana en una entrevista a la BBC.

Gimnasta británica anunció su retiro a los 23 años con fuertes acusaciones a entrenadores y a la Federación

Ellie Downie fue olímpica en Río 2016, medallista mundial y única campeona europea all around en la historia de la gimnasia artística femenina de Gran Bretaña. El lunes anunció que decidió dejar el alto rendimiento porque su salud mental “estaba recibiendo una paliza” y aseguró que denunciar maltratos la relegó del equipo nacional.

British gymnast announced her retirement at the age of 23 with strong accusations against coaches and the Federation

Ellie Downie was an Olympian in Rio 2016, a world medalist and the only European all-around champion in the history of women's artistic gymnastics in Great Britain. On Monday, she announced that she decided to leave high performance because her mental health “was taking a beating” and said that reporting abuse relegated her from the national team.

ISF World School Futsal Championship 2023 confirmed

ISF Representatives signed the contract with Serbian School Sport Federation and met with Serbian Ministry of Education & Ministry of Sport in Belgrade

Shiffrin, histórica: quebró el récord de Vonn y es la esquiadora con más victorias en Copa del Mundo

La estadounidense Mikaela Shiffrin se impuso en el Gigante en Kronplatz y logró el triunfo 83, que le permitió superar la marca que compartía con la leyenda Lindsay Vonn. Ahora, buscará superar el récord absoluto que tiene el sueco Ingemar Stenmark. ¿A cuánto está?

Shiffrin, historic: she broke Vonn’s record and is the skier with the most wins in the World Cup

The American Mikaela Shiffrin won the Giant at Kronplatz and achieved her 83rd win, which allowed her to overcome the mark shared with legend Lindsay Vonn. Now, she will seek to beat the absolute record held by Sweden's Ingemar Stenmark. How far is it?