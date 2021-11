DETRÁS DE ESCENA ¿Hay una deuda del mundo olímpico con España? Es posible que sí

The South American Games Asunción 2022 are once again in danger due to a budget cut

The cut is 70 million dollars. Camilo Pérez, president of Odesur, warns that in addition to sanctions, it would be an “international embarrassment” for Paraguay.

Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 están nuevamente en peligro por un recorte de presupuesto

El recorte es de 70 millones de dólares. Camilo Pérez, presidente de la Odesur, advierte que además de las sanciones sería un “bochorno internacional” para Paraguay.

Athletes given rightful ranking nine years after London 2012

The International Olympic Committee has officially changed the results of five events from the 2012 Summer Olympic Games after athletes were disqualified for doping.

IOC and Adecco Group announce extension of Athlete365 Career+ initiative

Agreement will help with athletes’ transition to life after their sports career ends

“Zona mixta”, el podcast en español de Around the Rings: María José Alcalá hace historia en México y los Juegos Odesur de Asunción entran en zona de peligro

En una nueva edición de “Zona mixta”, el foco está puesto en la primera mujer que presidirá el Comité Olímpico Mexicano en sus 98 años de historia y en los problemas que afrontan los Juegos Sudamericanos.