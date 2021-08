EL COI ejecutó una importante operación humanitaria al evacuar a un buen número de atletas de Afganistán gracias a una “red mundial de solidaridad”

Around The Rings confirmó que la miembro afgana del CO , Samira Asghari, se encuentra fuera de peligro. En una carta al movimiento olímpico, el COI señala que sólo reconoce al actual Comité Olímpico de Afganistán, pese a la salida de sus dirigentes.

Olympic leaders remember Jacques Rogge as a man of his word

IOC doyen Richard Pound tells Around the Rings “He was someone who earned his living as a surgeon, but his passion in life was sport”.

IPC president Andrew Parsons on Tokyo Paralympics: “We are having fantastic Games here”

At the halfway point, Parsons offers his assessment so far and pays tribute to former IOC president Jacques Rogge.

Jacques Rogge, el presidente adecuado en el momento justo y el hombre que ayudó a Lionel Messi cuando lo necesitaba

El fútbol y los Juegos le deben algo muy importante a Rogge: el oro olímpico de Messi con la selección argentina en Pekín 2008.

