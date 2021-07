¿Cómo vivió Samaranch el día de la bomba de Atlanta 96?

Los Juegos Olímpicos de Atlanta – 96 quedarían marcados injustamente por el atentado terrorista que mató a dos personas y provocó centenares de heridos tras la explosión de una bomba en el Parqiue Olímpico del Centenario.

Este 27 de julio de 2021 se cumplen 25 años de aquella dramática jornada.

¿Cómo la vivió el entonces Presidente del COI, Juan Antonio Samaranch?

Memorias Olímpicas, un libro que él mismo me regalara con una especial dedicatoria el dia que me recibió en su hogar de Barcelona en la primavera de 2002, en compañía de su colaborador, el periodista Pedro Palacios.

Estas fueron sus anotaciones de aquellos trágicos momentos:

Me despierta el director general, Francois Carrard, a las dos de la madrugada. Me da la noticia de la explosión de una bomba en el Olympic Park con dos centenares de heridos. No se sabe el número de muertos. Me levanto,llamo a Billy Payne (presidente del Comité Organizador) que me confirma el desastre. Tiene noticias de un solo muerto. Me ducho y visto. Hablo nuevamente con Billy Payne. Casi confirma cuatro muertos. Están convocando una reunión de urgencia presidida por el Gobernador.

Le digo que mi presencia es necesaria. Está de acuerdo que debemos seguir la misma estrategia.Recuerdo lo sucedido en Munich y pido que me busquen el discurso del Presidente Brundage después de aquel desastre.Llamo a Billy Payne y le digo que la presencia del COI en la reunión es indispensable. Seguramente será dentro de una hora.Le digo que es diferente a lo que pasó en Munich ya que allí ocurrió en la Villa Olímpica y hubo 11 víctimas de un solo CON.

Nueva llamada de Payne : habrá conferencia de los responsables involucrados en seguridad a las 03.45 horas. La impresión en este momento es no suspender ni aplazar por un día. La conferencia por nuestra parte la lleva Carrard. Hay 5 o 6 personas participando de distintas organizaciones del gobierno, incluso la Casa Blanca. Le digo a Carrard que proponga: 1- Declarar que los Juegos Olimpicos van a continuar 2- Un minuto de silencio al empezar las competiciones y 3- Banderas a media asta y cerrar el Parque Olímpico para poder investigar lo que ha pasado. Al final todos están de acuerdo. El FBI quiere anunciar que hay otras amenazas de bomba. Les decimos que si lo hacen puede ser un desastre. Creo que conseguimos que no se pronuncien si no hay preguntas concretas en este sentido.

Mandatory Credit: Photo by John Gaps/AP/Shutterstock A fatal Saturday morning explosion, centered at the bottom of the temporary tower in the foreground, closed the park over the weekend.

Francois Carrard, Fékrou Kidane y Richard Kevan Gosper, salen hacia el Centro de Prensa donde habrá una conferencia a las 04.45 horas. Han llegado Mario Vázquez Raña y Primo Nebiolo. Este quiere que haga una declaración conjunta con el Presidente Clinton. No sé si tendría que tener mayor protagonismo, pero si Billy Payne no va a esta conferencia de prensa, yo también tengo que quedar en un segundo plano.

Convoco en mi habitación una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, también a Nebiolo y Mario Vázquez, ya que no puedo olvidar que presiden las asociaciones de las Federaciones Internacionales y de los CONs.

A las 05.20 horas sigo la conferencia de prensa a través de la CNN. Están Carrard, A.D.Frazier (jefe de operaciones de Atlanta 96), un representante del FBI, y dos personas más pertenecientes a otros organismos de seguridad. La estrella es Francois Carrard que anuncia que los Juegos Olimpicos “will go on”.

Un momento de silencio será observado en todas las instalaciones y las banderas ondearán a media asta. Habla también el portavoz del FBI y Frazier levanta la conferencia en la que hay centenares de periodistas. Yo estoy sólo con Alex Gilady.

Descanso escasamente una hora y a las 08.30 horas presido la Comisión de Coordinación. Todos están presentes. Al principio leo unas palabras en honor de las víctimas.Comunico los acuerdos y ordeno también que la bandera turca ondee a media asta en homenaje a un reportero turco de TV que parece que ha fallecido de un ataque de corazón.Nos levantamos todos y guardamos un minuto de silencio en señal de respeto por los fallecidos.

Después, desde mi habitación,conferencia múltiple con el Presidente Clinton, el gobernador de Georgia, el Alcalde, el vicepresidente Gore, el FBI, Billy Payne y yo. Intervengo dos veces, una para decirle al Presidente Clinton que estoy siguiendo los Juegos desde mi “TV videowall” y que hay en estos momentos cinco deportes que se están desarrollando normalmente ante gran cantidad de espectadores. Mi segunda intervención es para aconsejarle que envíe un mensaje a los atletas del mundo que están participando en Atlanta.

Según mi agenda del día, tenía previsto ir en helicóptero al remo y al eslalon, pero Ted, el asistente que me designó el Comité Organizador, me avisa que va a resultar imposible a causa del mal tiempo . Me quedo en mi despacho, veo una intervención del Presidente Clinton en la que me menciona dos o tres veces. Otra conferencia de prensa de Francois Carrard y Frazier,larguísima, sin nada nuevo.Por parte de los periodistas la decisión de continuar los Juegos Olímpicos ha sido muy bien recibida”.

Este dia en su casa Samaranch me obsequió sus Memorias Olimpicas. (Miguel Hernandez)

Samaranch cerró aquel largo día de horas tristes y tensas en el estadio de atletismo para las finales de los 100 metros. Eran las 21.00 horas. Sería testigo de una memorable carrera.

El canadiense Donovan Bailey corrió en 9.84. Nuevo récord del mundo. El namibio Frank Fredericks, segundo, en 9.89 y el trinitario Ato Boldon, tercero, 9.90. El estadounidense Dennis Mitchell, cuarto con 9.99, se convertía en ese momento en el único atleta de la historia que se quedaba fuera del podio con menos de 10 segundos.

Tres dias después reabriria el Parque Olimpico.

“Hay muchisima gente. Habla el vicepresidente del ACOG y el embajador Andrew Young que es también pastor luterano. La ceremonia resulta muy digna” escribiría el Presidente del COI en sus Memorias Olímpicas.