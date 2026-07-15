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ONPE lanza nuevas convocatorias de trabajo con sueldos de hasta S/ 6.000 por Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Clone

La institución habilitó decenas de vacantes para profesionales de distintas especialidades que deseen integrarse al desarrollo de los comicios programados para octubre de este año

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Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa reforzando su equipo de trabajo de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y ha publicado nuevas convocatorias laborales dirigidas a profesionales universitarios, bachilleres y técnicos. En total, las ofertas incluyen plazas bajo el régimen CAS y contratos por locación de servicios, con vacantes en Lima, Huánuco y Loreto.

Entre los puestos disponibles figuran asistentes de oficinas regionales, gestores, supervisores electorales, coordinadores de capacitación y auditores regionales en finanzas partidarias. Algunas vacantes ofrecen remuneraciones de hasta S/ 6.000, mientras que otras corresponden a servicios vinculados directamente con la organización del próximo proceso electoral. Los plazos para postular varían entre el 14, 18 y 31 de julio de 2026, según el cargo.

ONPE ofrece plazas CAS en Huánuco y Loreto con sueldos de hasta S/ 6.000

La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.
La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.

Como parte de su convocatoria CAS de julio de 2026, la ONPE ha habilitado tres vacantes para profesionales universitarios que deseen desempeñarse en oficinas regionales de coordinación.

Una de ellas corresponde al puesto de Asistente de la Oficina Regional de Coordinación Huánuco, que ofrece una remuneración mensual de S/ 3.450. Está dirigida a profesionales con grado universitario en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o Informática.

Asimismo, la entidad busca un Asistente de la Oficina Regional de Coordinación de Iquitos, en la región Loreto, también con un sueldo de S/ 3.450. En este caso, pueden postular titulados universitarios en Administración, Contabilidad, Economía, Educación, Derecho, Comunicaciones, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas.

La tercera vacante es para el cargo de Gestor de la Oficina Regional de Coordinación Iquitos, con una remuneración de S/ 6.000. Está dirigida a profesionales titulados en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería Industrial.

Las tres convocatorias permanecerán abiertas hasta el 31 de julio de 2026. La ONPE recomienda revisar cuidadosamente las bases de cada proceso para verificar los requisitos específicos, la documentación exigida y los anexos que deberán adjuntarse durante la inscripción.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE busca supervisores, coordinadores y auditores

El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Además de las plazas CAS, la ONPE mantiene abiertas convocatorias bajo la modalidad de locación de servicios, destinadas exclusivamente a fortalecer la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La oferta más amplia corresponde a 125 plazas para Supervisor Electoral, dirigidas a personas con título profesional técnico o grado de bachiller universitario, sin restricción de carrera.

Los postulantes con título técnico deberán acreditar siete años de experiencia general en el sector público o privado, mientras que quienes cuenten con grado de bachiller deberán demostrar tres años de experiencia.

Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 23:59 horas del 18 de julio de 2026, mediante el envío virtual de la documentación en formato PDF.

Otra convocatoria contempla 125 plazas para Coordinador de Capacitación, también dirigida a técnicos titulados y bachilleres universitarios de cualquier especialidad.

En este caso, los requisitos de experiencia varían según la formación académica. Los profesionales técnicos deberán acreditar siete años de experiencia laboral en áreas relacionadas con capacitación, educación, programas o proyectos sociales o procesos electorales. Para los bachilleres universitarios, la convocatoria exige experiencia en esos mismos ámbitos, conforme a lo establecido en las bases del concurso.

El plazo para participar en esta convocatoria vence este 14 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán completar su inscripción antes de las 23:59 horas.

A estas ofertas se suma una convocatoria para 8 Auditores Regionales en Finanzas Partidarias I, dirigida exclusivamente a contadores públicos con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Los profesionales deberán acreditar al menos un año de experiencia en labores relacionadas con contabilidad, auditoría, finanzas, verificación o control, tanto en el sector público como privado.

El servicio contempla honorarios mensuales de S/ 5.000, con una duración inicial de un mes, sujeta a las necesidades de la entidad. La contratación se realizará bajo la modalidad de locación de servicios, por lo que no se aplican beneficios correspondientes a regímenes laborales.

La inscripción para este proceso también permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 14 de julio de 2026, mediante el Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios de la ONPE.

¿Quiénes no pueden postular?

En las convocatorias vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE precisa que los postulantes no deben pertenecer ni haber pertenecido, durante los últimos cuatro años, a una organización política. Tampoco pueden haber ejercido cargos directivos nacionales en partidos políticos durante ese periodo ni haber sido candidatos a cargos de elección popular en los cuatro años previos.

La entidad recordó que cada convocatoria cuenta con bases específicas donde se detallan el perfil requerido, los documentos obligatorios, el cronograma y el procedimiento de inscripción, por lo que recomienda revisar toda la información antes de iniciar la postulación.

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