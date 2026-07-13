Presidenta encargada de Venezuela nombra a Félix Plasencia  como nuevo canciller - Clone

CARACAS, 13 jul (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes que designó al enviado de Venezuela ante Estados Unidos para un nuevo cargo como canciller y ministro de comercio exterior.
Félix Plasencia, aliado de Rodríguez, se desempeñaba como su representante en Washington desde febrero. También fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington capturó en enero.
Plasencia sustituye a Yván Gil en la cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ahora se fusiona con el Ministerio de Comercio Exterior.
(Redacción Reuters. )
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