Elías Masri era argentino. El obituario que publicó The New York Times decía: “Sus restos descansarán en Argentina”. Su familia quería recuperar el cadáver para rendirle honores en su patria. Dos días después del deceso, consultó a la compañía aérea Baires Fly la posibilidad de traer el féretro en un viaje privado con destino a Buenos Aires. Antes debían gestionar los permisos y las autorizaciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Su condición etárea y su lugar de residencia podían levantar sospechas. En el protocolo debían corroborar que la certificación médica no le asignara causas de muerte a una enfermedad infectocontagiosa. En el intercambio de documentación se detectó la razón del fallecimiento: insuficiencia respiratoria por coronavirus. Por lo tanto, el traslado quedaba cancelado.